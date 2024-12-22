Наступного року зросте грошове забезпечення курсантів військових ЗВО — від 8 до 20 тисяч гривень

Невдовзі грошове забезпечення курсантів українських військових закладів вищої освіти зросте. Про це заявив заступник міністра оборони України Сергій Мельник під час робочого візиту до Львова на зустрічі з курсантами Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, повідомляє пресслужба Міноборони.
За його словами, покращення умов грошового забезпечення відбудеться вже у наступному році.
Як зазначають у пресслужбі Міноборони, зустріч проходила у форматі відкритого діалогу, під час якого курсанти мали можливість обговорити із заступником міністра актуальні питання, що стосуються освітнього процесу, матеріально-технічного забезпечення та умов проходження служби у ЗСУ. Під час візиту Сергій Мельник перевірив організацію освітнього процесу та побутові умови курсантів.
Усі зібрані податки в держбюджеті спрямовуються на сектор безпеки та оборони — Мінфін
Нагадаємо, нещодавно у Мінфіні пояснили, навіщо уряд запропонував підвищити військовий збір та зазначили, що всі зібрані податки в державному бюджеті спрямовуються на фінансування сектору безпеки та оборони. Проте навіть цих коштів не вистачає, тому дефіцит покривається з інших джерел, включаючи неподаткові доходи та внутрішні запозичення. Попри те, що зібраних податків до держбюджету не вистачає, щоб профінансувати усі потреби безпеки та оборони з початку повномасштабного вторгнення ставки податків не зростали. Зокрема, не було підвищено ставки ПДВ, податку на прибуток, ПДФО та військового збору. Навпаки — у 2022 році навіть було запроваджено ряд пільг для підтримки громадян і бізнесу, щоб надати їм час адаптуватися до нових умов.
Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що близько 58% усіх витрат з державного бюджету України йде на забезпечення армії. Саме тому уряд підготував законопроєкт про підвищення ставок військового збору. Додаткові кошти планується направити на оборону.
Ми також писали, що близько 58% усіх витрат з державного бюджету України йде на забезпечення армії.
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