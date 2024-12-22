У понеділок погодинних графіків відключення світла в Кременчуці не буде — «Полтаваобленерго»

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Завтра, 23 грудня, у Кременчуці та на Полтавщині графік погодинного відключення світла не застосовуватимуть. Про це повідомили у пресслужбі компанії «Полтаваобленерго».

Національна енергетична компанія «Укренерго» не довела обсяг розвантаження для регіону.

Водночас споживачам радять раціонально використовувати електроенергію у години пікового навантаження та не вмикати одночасно кілька потужних приладів із 8.00 до 22.00.

Зазначимо, що у понеділок в Кременчуці застосовуватимуть графік планового відключення електроенергії.