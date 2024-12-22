Де у Кременчуці планово вимикатимуть світло у понеділок, 23 грудня

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Енергетики проводитимуть роботи на електромережах

Завтра, 23 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання у зв’язку з проведенням робіт з технічного обслуговування електромереж. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 19.00

  • вул. Зінаїди Тулуб, 1/20-34;
  • пров. Марії Примаченко, 6Б;
  • вул. Новомежова, 2-6А;
  • проїзд Парковий, 4-8;
  • пров. Фруктовий, 20-32;
  • вул. Черниша, 15-27.

З 8.00 до 17.00

  • вул. Андрія Гончарова;
  • пр.Георгія Петька;
  • вул.Гірська;
  • пров.Дмитра Вишневецького;
  • пр.Заводський;
  • пр.Івана Торубари;
  • вул.Кавказька;
  • пр.Корабліной;
  • вул.Костянтина Острозького;
  • вул.Новобудівельна;
  • пров.Одеський;
  • вул.Петра Прокоповича;
  • вул.Соломії Крушельницької,
  • вул.Черкаська;
  • вул.Чечелівська;
  • пров.Чечелівський;
  • вул. Виноградна, 15-56;
  • вул. В. Івасюка, 31-86/46;
  • пров. І. Приходька, 3-24;
  • вул. І. Франка, 4-40;
  • пров. Крюківський, 4-12;
  • вул. Насосна, 2/25-100;
  • пров. Насосний, 3-58;
  • вул. М. Березовського, 7-45;
  • пров. М. Савченка, 3-8;
  • вул. Республіканська, 1-107;
  • вул. Тупикова, 3-10;
  • пров. К.Ушинського, 1-14;
  • пров. Ф Мазуленка, 2/7-7;
  • вул. Х. Алчевської, 2;
  • пров. Художній, 2-15;
  • вул. Художня, 28-57/2,
  • пров. Крюківський, 4-12;
  • пров. Василя Барки, 3-22;
  • вул. Володимира Винниченка, 3-20А;
  • вул. Козацька, 15/22-17/9;
  • вул. Плеханова, 4-14/2;
  • просп. Полтавський, 5-44/2;
  • вул. Романа Шухевича, 3-9;
  • вул. Басейна, 23-42;
  • вул. Батуринська, 20/20-29;
  • вул. Олеся Гончара, 62А-81;
  • вул. Редутна, 94;
  • вул. В’ячеслава Чорновола, 46/1-83;
  • вул. Новоіванівська, 2/25-28;
  • пров. Військовий, 1/12,3,10/50,16,18;
  • пров. В’ячеслава Чорновола, 7,10,15;
  • вул. Дружинницька, 1-33;
  • вул. Максима Кривоноса, 56;
  • вул. Нижня, 1-28;
  • пров. 1-й Деповський;
  • туп.1-й, 2-й, 3-й, 4-й Малокохнівський;
  • вул. Богуна;пров. Вагонний;
  • вул. Господарська;
  • пров. Господарський;
  • вул. Давида Кострова;
  • пров. Динамівський;
  • вул. Дружинницька;
  • вул. Івана Багряного;
  • пров. Князя Аскольда;
  • вул. Льва Орнштейна;
  • туп. М. Сціборського;
  • вул. Нижня;
  • пров. Новогеоргієвський;
  • вул. П. Скоропадського;
  • вул. П. Мирного;
  • пров. П. Мирного;
  • вул. Паризька;
  • пров. Парковий;
  • вул. Івана Дзюби;
  • вул. М. Кривоноса;
  • пров. Малокохнівський;
  • пров. М. Примаченко;
  • пров. Південний;
  • вул. Рєпіна;
  • вул. Щаслива;
  • вул. Рєпіна, 9/28, 11, 13, 22, 24.
  • пров. Герцена, 3-9Б;
  • вул. Дмитра Демидюка, 7-28;
  • вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;
  • вул. Махоркова, 9/1-24А;
  • пров. Прорізний, 28/30, 30;
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
  • вул. Гайдамацька, 80;
  • вул. Народних Ополченців, 1-46;
  • вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
  • пров. Гарматний, 3-22;
  • пров. Калиновий, 3-9А;
  • пров. Криворізький, 2/2-18;
  • пр. Ополченський, 6-14;
  • вул. Академіка Герасимовича,141-204;
  • вул. Гайдамацька, 147;
  • пров. Урожайний, 3-20;
  • туп. Урожайний, 1-12;
  • вул. Сержанта Мельничука, 16;
  • вул. Чумацький Шлях, 125-129;
  • вул. Ярослава Мудрого, 8А.
  • вул. Гайдамацька, 31-57;
  • пров. Диканський, 4-14;
  • пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;
  • вул. Костянтина Острозького, 28-54;
  • вул. Різдвяна, 1-29;
  • вул. Давида Кострова, 4-47/11;
  • вул. Івана Багряного, 31/16;
  • вул. Івана Дзюби, 2/3;
  • вул. Рєпіна, 9/28-60/3;
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
  • вул. Паризька, 16/38,18,20/33;
  • вул. Антона Чехова, 1/13-35/9;
  • пров. Антона Чехова, 3-7/26;
  • вул. Білецьківська, 2-28А;
  • вул. Дорошенка, 2-8;
  • вул. Івана Чорнобаби, 10-31/1;
  • вул. Пілотів, 46;
  • прозд Пілотів, 34А-48;
  • вул. Сагайдачного, 10-29;
  • вул. Ярослава Мудрого, 30-38;
  • вул. Бориса Чичибабіна, 48-67А;
  • вул. Експресівська, 55-80;
  • вул. Марка Вовчка, 23-34;
  • просп. Полтавський, 245-275;
  • вул. Ананія Размислова, 31-40;
  • пров. Ананія Размислова, 2-16.
  • проїзд Пілотів, 4-49;
  • вул. Гайдамацька, 46-83;
  • вул. Михайлівська, 3-13;
  • пров. Михайлівський, 17-32;
  • вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;
  • пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10;
  • вул. Куруковська, 1-27А.

З 8.00 до 16.00

  • с. Мала Кохнівка.
  • вул. Горліс-Горського, 3-10;
  • просп. Полтавський, 277/2-281;
  • просп. Полтавський;
  • туп. Урожайний, 2,
  • вул. Проліскова, 9.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії відключення світла планові відключення
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