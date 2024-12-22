Де у Кременчуці планово вимикатимуть світло у понеділок, 23 грудня

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Енергетики проводитимуть роботи на електромережах

Завтра, 23 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання у зв’язку з проведенням робіт з технічного обслуговування електромереж. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 6.00 до 19.00 вул. Зінаїди Тулуб, 1/20-34;

пров. Марії Примаченко, 6Б;

вул. Новомежова, 2-6А;

проїзд Парковий, 4-8;

пров. Фруктовий, 20-32;

вул. Черниша, 15-27. З 8.00 до 17.00 вул. Андрія Гончарова;

пр.Георгія Петька;

вул.Гірська;

пров.Дмитра Вишневецького;

пр.Заводський;

пр.Івана Торубари;

вул.Кавказька;

пр.Корабліной;

вул.Костянтина Острозького;

вул.Новобудівельна;

пров.Одеський;

вул.Петра Прокоповича;

вул.Соломії Крушельницької,

вул.Черкаська;

вул.Чечелівська;

пров.Чечелівський;

вул. Виноградна, 15-56;

вул. В. Івасюка, 31-86/46;

пров. І. Приходька, 3-24;

вул. І. Франка, 4-40;

пров. Крюківський, 4-12;

вул. Насосна, 2/25-100;

пров. Насосний, 3-58;

вул. М. Березовського, 7-45;

пров. М. Савченка, 3-8;

вул. Республіканська, 1-107;

вул. Тупикова, 3-10;

пров. К.Ушинського, 1-14;

пров. Ф Мазуленка, 2/7-7;

вул. Х. Алчевської, 2;

пров. Художній, 2-15;

вул. Художня, 28-57/2,

пров. Крюківський, 4-12;

пров. Василя Барки, 3-22;

вул. Володимира Винниченка, 3-20А;

вул. Козацька, 15/22-17/9;

вул. Плеханова, 4-14/2;

просп. Полтавський, 5-44/2;

вул. Романа Шухевича, 3-9;

вул. Басейна, 23-42;

вул. Батуринська, 20/20-29;

вул. Олеся Гончара, 62А-81;

вул. Редутна, 94;

вул. В’ячеслава Чорновола, 46/1-83;

вул. Новоіванівська, 2/25-28;

пров. Військовий, 1/12,3,10/50,16,18;

пров. В’ячеслава Чорновола, 7,10,15;

вул. Дружинницька, 1-33;

вул. Максима Кривоноса, 56;

вул. Нижня, 1-28;

пров. 1-й Деповський;

туп.1-й, 2-й, 3-й, 4-й Малокохнівський;

вул. Богуна;пров. Вагонний;

вул. Господарська;

пров. Господарський;

вул. Давида Кострова;

пров. Динамівський;

вул. Дружинницька;

вул. Івана Багряного;

пров. Князя Аскольда;

вул. Льва Орнштейна;

туп. М. Сціборського;

вул. Нижня;

пров. Новогеоргієвський;

вул. П. Скоропадського;

вул. П. Мирного;

пров. П. Мирного;

вул. Паризька;

пров. Парковий;

вул. Івана Дзюби;

вул. М. Кривоноса;

пров. Малокохнівський;

пров. М. Примаченко;

пров. Південний;

вул. Рєпіна;

вул. Щаслива;

вул. Рєпіна, 9/28, 11, 13, 22, 24.

пров. Герцена, 3-9Б;

вул. Дмитра Демидюка, 7-28;

вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;

вул. Махоркова, 9/1-24А;

пров. Прорізний, 28/30, 30;

вул. Академіка Герасимовича, 95-166;

вул. Гайдамацька, 80;

вул. Народних Ополченців, 1-46;

вул. Чумацький Шлях, 87-123А;

пров. Гарматний, 3-22;

пров. Калиновий, 3-9А;

пров. Криворізький, 2/2-18;

пр. Ополченський, 6-14;

вул. Академіка Герасимовича,141-204;

вул. Гайдамацька, 147;

пров. Урожайний, 3-20;

туп. Урожайний, 1-12;

вул. Сержанта Мельничука, 16;

вул. Чумацький Шлях, 125-129;

вул. Ярослава Мудрого, 8А.

вул. Гайдамацька, 31-57;

пров. Диканський, 4-14;

пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;

вул. Костянтина Острозького, 28-54;

вул. Різдвяна, 1-29;

вул. Давида Кострова, 4-47/11;

вул. Івана Багряного, 31/16;

вул. Івана Дзюби, 2/3;

вул. Рєпіна, 9/28-60/3;

вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;

вул. Паризька, 16/38,18,20/33;

вул. Антона Чехова, 1/13-35/9;

пров. Антона Чехова, 3-7/26;

вул. Білецьківська, 2-28А;

вул. Дорошенка, 2-8;

вул. Івана Чорнобаби, 10-31/1;

вул. Пілотів, 46;

прозд Пілотів, 34А-48;

вул. Сагайдачного, 10-29;

вул. Ярослава Мудрого, 30-38;

вул. Бориса Чичибабіна, 48-67А;

вул. Експресівська, 55-80;

вул. Марка Вовчка, 23-34;

просп. Полтавський, 245-275;

вул. Ананія Размислова, 31-40;

пров. Ананія Размислова, 2-16.

проїзд Пілотів, 4-49;

вул. Гайдамацька, 46-83;

вул. Михайлівська, 3-13;

пров. Михайлівський, 17-32;

вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;

пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10;

вул. Куруковська, 1-27А. З 8.00 до 16.00 с. Мала Кохнівка.

вул. Горліс-Горського, 3-10;

просп. Полтавський, 277/2-281;

просп. Полтавський;

туп. Урожайний, 2,

вул. Проліскова, 9.

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