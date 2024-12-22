Де у Кременчуці планово вимикатимуть світло у понеділок, 23 грудня
Сьогодні, 14:07
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Енергетики проводитимуть роботи на електромережах
Завтра, 23 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання у зв’язку з проведенням робіт з технічного обслуговування електромереж. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 6.00 до 19.00
- вул. Зінаїди Тулуб, 1/20-34;
- пров. Марії Примаченко, 6Б;
- вул. Новомежова, 2-6А;
- проїзд Парковий, 4-8;
- пров. Фруктовий, 20-32;
- вул. Черниша, 15-27.
З 8.00 до 17.00
- вул. Андрія Гончарова;
- пр.Георгія Петька;
- вул.Гірська;
- пров.Дмитра Вишневецького;
- пр.Заводський;
- пр.Івана Торубари;
- вул.Кавказька;
- пр.Корабліной;
- вул.Костянтина Острозького;
- вул.Новобудівельна;
- пров.Одеський;
- вул.Петра Прокоповича;
- вул.Соломії Крушельницької,
- вул.Черкаська;
- вул.Чечелівська;
- пров.Чечелівський;
- вул. Виноградна, 15-56;
- вул. В. Івасюка, 31-86/46;
- пров. І. Приходька, 3-24;
- вул. І. Франка, 4-40;
- пров. Крюківський, 4-12;
- вул. Насосна, 2/25-100;
- пров. Насосний, 3-58;
- вул. М. Березовського, 7-45;
- пров. М. Савченка, 3-8;
- вул. Республіканська, 1-107;
- вул. Тупикова, 3-10;
- пров. К.Ушинського, 1-14;
- пров. Ф Мазуленка, 2/7-7;
- вул. Х. Алчевської, 2;
- пров. Художній, 2-15;
- вул. Художня, 28-57/2,
- пров. Крюківський, 4-12;
- пров. Василя Барки, 3-22;
- вул. Володимира Винниченка, 3-20А;
- вул. Козацька, 15/22-17/9;
- вул. Плеханова, 4-14/2;
- просп. Полтавський, 5-44/2;
- вул. Романа Шухевича, 3-9;
- вул. Басейна, 23-42;
- вул. Батуринська, 20/20-29;
- вул. Олеся Гончара, 62А-81;
- вул. Редутна, 94;
- вул. В’ячеслава Чорновола, 46/1-83;
- вул. Новоіванівська, 2/25-28;
- пров. Військовий, 1/12,3,10/50,16,18;
- пров. В’ячеслава Чорновола, 7,10,15;
- вул. Дружинницька, 1-33;
- вул. Максима Кривоноса, 56;
- вул. Нижня, 1-28;
- пров. 1-й Деповський;
- туп.1-й, 2-й, 3-й, 4-й Малокохнівський;
- вул. Богуна;пров. Вагонний;
- вул. Господарська;
- пров. Господарський;
- вул. Давида Кострова;
- пров. Динамівський;
- вул. Дружинницька;
- вул. Івана Багряного;
- пров. Князя Аскольда;
- вул. Льва Орнштейна;
- туп. М. Сціборського;
- вул. Нижня;
- пров. Новогеоргієвський;
- вул. П. Скоропадського;
- вул. П. Мирного;
- пров. П. Мирного;
- вул. Паризька;
- пров. Парковий;
- вул. Івана Дзюби;
- вул. М. Кривоноса;
- пров. Малокохнівський;
- пров. М. Примаченко;
- пров. Південний;
- вул. Рєпіна;
- вул. Щаслива;
- вул. Рєпіна, 9/28, 11, 13, 22, 24.
- пров. Герцена, 3-9Б;
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28;
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;
- вул. Махоркова, 9/1-24А;
- пров. Прорізний, 28/30, 30;
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
- вул. Гайдамацька, 80;
- вул. Народних Ополченців, 1-46;
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
- пров. Гарматний, 3-22;
- пров. Калиновий, 3-9А;
- пров. Криворізький, 2/2-18;
- пр. Ополченський, 6-14;
- вул. Академіка Герасимовича,141-204;
- вул. Гайдамацька, 147;
- пров. Урожайний, 3-20;
- туп. Урожайний, 1-12;
- вул. Сержанта Мельничука, 16;
- вул. Чумацький Шлях, 125-129;
- вул. Ярослава Мудрого, 8А.
- вул. Гайдамацька, 31-57;
- пров. Диканський, 4-14;
- пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;
- вул. Костянтина Острозького, 28-54;
- вул. Різдвяна, 1-29;
- вул. Давида Кострова, 4-47/11;
- вул. Івана Багряного, 31/16;
- вул. Івана Дзюби, 2/3;
- вул. Рєпіна, 9/28-60/3;
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
- вул. Паризька, 16/38,18,20/33;
- вул. Антона Чехова, 1/13-35/9;
- пров. Антона Чехова, 3-7/26;
- вул. Білецьківська, 2-28А;
- вул. Дорошенка, 2-8;
- вул. Івана Чорнобаби, 10-31/1;
- вул. Пілотів, 46;
- прозд Пілотів, 34А-48;
- вул. Сагайдачного, 10-29;
- вул. Ярослава Мудрого, 30-38;
- вул. Бориса Чичибабіна, 48-67А;
- вул. Експресівська, 55-80;
- вул. Марка Вовчка, 23-34;
- просп. Полтавський, 245-275;
- вул. Ананія Размислова, 31-40;
- пров. Ананія Размислова, 2-16.
- проїзд Пілотів, 4-49;
- вул. Гайдамацька, 46-83;
- вул. Михайлівська, 3-13;
- пров. Михайлівський, 17-32;
- вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;
- пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10;
- вул. Куруковська, 1-27А.
З 8.00 до 16.00
- с. Мала Кохнівка.
- вул. Горліс-Горського, 3-10;
- просп. Полтавський, 277/2-281;
- просп. Полтавський;
- туп. Урожайний, 2,
- вул. Проліскова, 9.
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