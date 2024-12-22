Уряд погодив законопроєкт щодо адмінвідповідальності за порушення комендантської години: штрафи та затримання

Сьогодні, 17:45 Переглядів: 373 Коментарів: 1

Під час засідання Кабінету Міністрів Уряд схвалив проєкт Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення вимог особливого правового режиму – воєнного стану, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях». Про це заявив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє «Судово-юридична газета».

Законопроєктом пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею 210-2, якою встановлюється адміністративна відповідальність за порушення вимог особливого правового режиму воєнного стану, що вводиться в Україні або в її окремих місцевостях.

Зокрема, пропонується встановити відповідальність за порушення в’їзду (входу), перебування у населених пунктах, з яких проводиться загальна обов’язкова евакуація, за відсутності спеціально виданих перепусток або посвідчень, а також за порушення громадянами комендантської години (заборони перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень).

Розміри штрафів, передбачених у законопроєкті:

за перебування у громадських місцях у заборонений час без перепусток — від 850 до 1700 грн;

за в'їзд або перебування у населених пунктах, де проводиться обов'язкова евакуація, без спеціальних дозволів — від 510 до 850 грн.

Також передбачено надання права органам поліції провадити адміністративне затримання порушників комендантської години.

За порушення комендантської години – штраф до 34 тисяч гривень: законопроєкт прийняли за основу

Нагадаємо, 27 жовтня, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №10195, який був розроблений групою народних депутатів спільно з МВС та Нацполіцією України та передбачав внесення змін до КУпАП та інших законів, а також встановлення адміністративної відповідальності за порушення вимог або невиконання деяких заходів правового режиму воєнного стану. Зокрема, передбачається введення адміністративної відповідальності за порушення режиму комендантської години. Законопроєкт був прийнятий Верховною Радою за основу 19 грудня 2023 року, але під час голосування у другому читанні та в цілому 22 травня 2024 року цей законопроєкт не набрав необхідної кількості голосів та був відхилений.

У листопаді минулого року народний депутат Олександр Юрченко зареєстрував у Верховній Раді свій законопроєкт № 10195-1 про встановлення адміністративної відповідальності за порушення вимог або невиконання деяких заходів правового режиму воєнного стану, який мав стати альтернативним законопроєкту №10195. У ньому пропонувалося встановити штрафи за порушення комендантської години під час дії воєнного стану та порушення суб’єктом господарювання встановленого режиму світломаскування або режиму роботи. Проте, цей законопроєкт так і не дійшов до сесійної зали парламенту та був знятий з розгляду під час ухвалення у першому читанні законопроєкту №1095.