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Кременчук, Освіта

Кременчужанка Ольга Питулько стала бронзовою медалісткою однієї з найпрестижнішої наукових олімпіад у світі

Сьогодні, 17:14 Переглядів: 265

 

Ольга Питулько навчається у 10-му класі наукового ліцею «Політ»

Десятикласниця наукового ліцею «Політ» Ольга Питулько з Кременчука стала бронзовою медалісткою International Junior Science Olympiad. Це одна з найпрестижніших наукових олімпіад у світі, визнаних ЮНЕСКО. 

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

— Свої знання у природничих науках демонстрували більше 300 школярів із понад 50 країн світу. Учні виконували складні міждисциплінарні завдання, які можуть бути корисними у житті. Шість представників нашої країни повернулися з нагородами — «золотом», «сріблом» та «бронзою», - написав він у своєму Телеграм-каналі.

Підготували Ольгу Питулько до олімпіади викладачі природничих дисциплін Сергій Джавахішвілі, Ольга Богомаз та Антоніна Мельник.

— Талановиті, допитливі та цілеспрямовані — наші діти впевнено рухаються до наукових вершин. Вдячні педагогам, які підтримують їх на цьому шляху, - подякував керівник обласної військової адміністрації переможниці та її вчителям.

Нагадаємо, науковий ліцей «Політ» при Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії опинився на другому місці у рейтингу найкращих шкіл області. Такий список закладів освіти Полтавщини сформував освітній портал Education.ua. Водночас за даними порталу Освіта.UA науковий ліцей «Політ» займає першу позицію.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Політ ліцей Політ олімпіада призери Полтавська ОВА Філіп Пронін
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