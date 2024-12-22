Кременчужанка Ольга Питулько стала бронзовою медалісткою однієї з найпрестижнішої наукових олімпіад у світі

Десятикласниця наукового ліцею «Політ» Ольга Питулько з Кременчука стала бронзовою медалісткою International Junior Science Olympiad. Це одна з найпрестижніших наукових олімпіад у світі, визнаних ЮНЕСКО.
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Підготували Ольгу Питулько до олімпіади викладачі природничих дисциплін Сергій Джавахішвілі, Ольга Богомаз та Антоніна Мельник.
Нагадаємо, науковий ліцей «Політ» при Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії опинився на другому місці у рейтингу найкращих шкіл області. Такий список закладів освіти Полтавщини сформував освітній портал Education.ua. Водночас за даними порталу Освіта.UA науковий ліцей «Політ» займає першу позицію.
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