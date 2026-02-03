FIЇNKA презентувала містичний трек «Серце гримить»

Пісня поєднує альтернативний рок із гуцульськими мотивами та розповідає про страхи, які загострюються вночі

Українська співачка FIЇNKA презентує нову композицію «Серце гримить». Презентація трек у жанрі альтернативного року з елементами гуцульської музики та містичними образами відбудеться у середу, 4 лютого. Про це йдеться у пресрелізі артистки.

За словами FIЇNKA, ідея пісні виникла з дитячої приповідки, якою вона заспокоювала свого сина під час грози. Згодом проста мелодія перетворилася на пісню про внутрішній страх та тривогу, які особливо відчутні вночі.

— Серце гримить у кожного. Особливо тоді, коли залишаєшся наодинці зі своїми думками, — пояснює співачка.

Хоча композицію створювали літом, її образний світ пов’язаний із зимовими пейзажами — засніженим лісом та холодною гірською річкою.

Ці образи, за словами виконавиці, стали метафорою стану, коли людина губиться не в просторі, а в собі.

У тексті пісні також звучить тема гуцульських забобонів та страху перед осудом оточення. FIЇNKA зазначає, що з такими упередженнями стикаються і ті, хто лише починає свій шлях, і ті, хто вже має велику аудиторію.

Музично «Серце гримить» поєднує впливи Placebo та Radiohead із гуцульськими мотивами. Артистка розповідає, що команда довго шукала балансу між етнічним звучанням та альтернативним роком, перш ніж знайшла фінальний варіант.

Новий трек FIЇNKA описує як пісню не про подолання страху, а про рух уперед, навіть коли страшно, і про вміння йти власним шляхом, не зважаючи на зовнішній тиск.