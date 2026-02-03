Микола Корецький
Кременчук, Надзвичайні новини

Алкоголь у 7 разів вище норми: у Кременчуці зупинили водія Skoda

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 135

Загалом за добу патрульні затримали 4 водіїв у стані спʼяніння

Вночі, 3 лютого, під час патрулювання вулицею Тараса Бульби, поліція зупинила автомобіль Skoda за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Кременчука.

Спілкуючись з водієм, патрульні помітили в нього ознаки алкогольного спʼяніння. Керманич погодився пройти огляд за допомогою приладу Драгер — резутьтат показав 1,47 проміле, що у понад 7 разів перевищує допустиму межу.

Патрульні склали на водія адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння), ч. 2 ст. 122 КУпАП (порушення правил користування попереджувальними сигналами) та відсторонили водія від керування автомобілем.

У повідомлення зазначають, що загалом за добу патрульні виявили 4 водіїв, які керували автомобілями в стані спʼяніння.

Нагадаємо, що минулого тижня патрульна поліція виявила у Кременчуці 11 водіїв з ознаками сп’яніння.

0
Автор: Катерина Животовська
Теги: патрульна поліція
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

