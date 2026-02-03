Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
ГО "Захист держави"
Ровесники Героїв Крут: розмова зі студентами про вибір і відповідальність
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Здоров'я

Безкоштовний чекап після 40: де у Кременчуці пройти обстеження

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 1

 

У Кременчуці стартувала програма «Скринінг здоровʼя 40+». Мешканці віком від 40 років можуть безкоштовно пройти комплексне медичне обстеження та отримати 2000 грн через «Дію». Публікуємо адреси комунальних медзакладів і контакти для запису.

У Кременчуці стартувала національна програма «Скринінг здоров’я 40+». Про це та про комунальні медичні заклади, де можна записатися на обстеження, повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради.

Участь у програмі можуть взяти усі громадяни віком 40 років та старше.

Як працює програма:

  1. Запрошення на участь у скринінгу надходитиме в застосунок «Дія» на 30-й день після дня народження.
  2. Після підтвердження участі 2 000 грн зараховуються на «Дія.Картку» протягом 7 днів. Кошти можна використати виключно для проходження скринінгу.
  3. Для тих, хто не користується застосунком «Дія», передбачена можливість оформлення банківської картки та подання заявки через ЦНАП — також через 30 днів після дня народження.

Що входить до скринінгу:

  • анкетування та оцінка індивідуальних ризиків (серцево-судинні захворювання, ризик діабету 2 типу, стан психічного здоров’я);
  • фізикальне обстеження (вимірювання артеріального тиску, оцінка серцевого ритму, антропометричні;
  • лабораторні дослідження для оцінки роботи серця, судин і нирок;
  • індивідуальні рекомендації лікаря щодо способу життя та стану здоров’я, за потреби — направлення на подальші обстеження або лікування.

У Кременчуці записатися на обстеження можна у комунальних медичних закладах:

  • КНМП «Центр ПМСД №1» амбулаторії ЗПСМ №1, №2, №3: вул. Івана Мазепи, 26;  067-833-50-48.
  • КНМП «Центр ПМСД №2» амбулаторія ЗПСМ №1: вул. Лікаря Бончука, 9;  067-541-41-86.
  • КНМП «Центр ПМСД №3»:
  • амбулаторія ЗПСМ №2 — вул. Квітки Цісик, 1А;
  • амбулаторія ЗПСМ №5 — просп. Лесі Українки, 80;  067-888-25-38, 050-888-25-38, 063-888-25-38.

Детальну інформацію про програму «Скринінг здоров’я 40+» та відповіді на поширені запитання можна знайти на офіційному сайті.

Національна програма «Скринінг здоров’я 40+» стратує у Кременчуці: де можна пройти медичні обстеження

Нагадаємо, 27 січня ми писали про те, що в Україні стартувала програма «Скринінг здоровʼя 40+» та повідомляли, які медзаклади Кременчука до неї вже долучилися. Тоді до цієї програми з комунальних медзакладів встигла долучитися тільки КНМП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» та два приватних: ТОВ «Клініка сімейної медицини «МедАльянс» (вул. Академіка Маслова, 24) та ПП «Медівайс» (вул. Шевченка, 55).

2 січня ми повідомляли, що комунальні некомерційні медичні підприємства «Центр ПМСД № 1», «Центр ПМСД № 2» та «Центр ПМСД № 3» міста Кременчука наразі знаходяться на етапі приєднання до Національної програми «Скринінг здоров’я 40+».

Ми також розповідали, що усі мешканці Кременчука віком від 40 років невдовзі матимуть можливість пройти безоплатно у цих медичних підприємствах комплекс обстежень, спрямованих на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету 2 типу та проблем ментального здоров’я.

Ми також розповідали, що українці після 40 років отримуватимуть 2000 грн на чекап через застосунок «Дія».

Дізнатися, як записатися на «Скринінг здоров’я 40+» та усе про цю послугу можна на тематичній сторінці МОЗ.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: медзаклади державна програма Кременчук скрінінг
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх