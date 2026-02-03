Безкоштовний чекап після 40: де у Кременчуці пройти обстеження

У Кременчуці стартувала програма «Скринінг здоровʼя 40+». Мешканці віком від 40 років можуть безкоштовно пройти комплексне медичне обстеження та отримати 2000 грн через «Дію». Публікуємо адреси комунальних медзакладів і контакти для запису.
У Кременчуці стартувала національна програма «Скринінг здоров’я 40+». Про це та про комунальні медичні заклади, де можна записатися на обстеження, повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради.
Участь у програмі можуть взяти усі громадяни віком 40 років та старше.
У Кременчуці записатися на обстеження можна у комунальних медичних закладах:
Детальну інформацію про програму «Скринінг здоров’я 40+» та відповіді на поширені запитання можна знайти на офіційному сайті.
Нагадаємо, 27 січня ми писали про те, що в Україні стартувала програма «Скринінг здоровʼя 40+» та повідомляли, які медзаклади Кременчука до неї вже долучилися. Тоді до цієї програми з комунальних медзакладів встигла долучитися тільки КНМП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» та два приватних: ТОВ «Клініка сімейної медицини «МедАльянс» (вул. Академіка Маслова, 24) та ПП «Медівайс» (вул. Шевченка, 55).
2 січня ми повідомляли, що комунальні некомерційні медичні підприємства «Центр ПМСД № 1», «Центр ПМСД № 2» та «Центр ПМСД № 3» міста Кременчука наразі знаходяться на етапі приєднання до Національної програми «Скринінг здоров’я 40+».
Ми також розповідали, що усі мешканці Кременчука віком від 40 років невдовзі матимуть можливість пройти безоплатно у цих медичних підприємствах комплекс обстежень, спрямованих на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету 2 типу та проблем ментального здоров’я.
Ми також розповідали, що українці після 40 років отримуватимуть 2000 грн на чекап через застосунок «Дія».
Дізнатися, як записатися на «Скринінг здоров’я 40+» та усе про цю послугу можна на тематичній сторінці МОЗ.
