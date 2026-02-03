Безкоштовний чекап після 40: де у Кременчуці пройти обстеження

У Кременчуці стартувала програма «Скринінг здоровʼя 40+». Мешканці віком від 40 років можуть безкоштовно пройти комплексне медичне обстеження та отримати 2000 грн через «Дію». Публікуємо адреси комунальних медзакладів і контакти для запису.

У Кременчуці стартувала національна програма «Скринінг здоров’я 40+». Про це та про комунальні медичні заклади, де можна записатися на обстеження, повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради.

Участь у програмі можуть взяти усі громадяни віком 40 років та старше.

Як працює програма:

Запрошення на участь у скринінгу надходитиме в застосунок «Дія» на 30-й день після дня народження. Після підтвердження участі 2 000 грн зараховуються на «Дія.Картку» протягом 7 днів. Кошти можна використати виключно для проходження скринінгу. Для тих, хто не користується застосунком «Дія», передбачена можливість оформлення банківської картки та подання заявки через ЦНАП — також через 30 днів після дня народження.

Що входить до скринінгу:

анкетування та оцінка індивідуальних ризиків (серцево-судинні захворювання, ризик діабету 2 типу, стан психічного здоров’я);

фізикальне обстеження (вимірювання артеріального тиску, оцінка серцевого ритму, антропометричні;

лабораторні дослідження для оцінки роботи серця, судин і нирок;

індивідуальні рекомендації лікаря щодо способу життя та стану здоров’я, за потреби — направлення на подальші обстеження або лікування.

У Кременчуці записатися на обстеження можна у комунальних медичних закладах:

КНМП «Центр ПМСД №1» амбулаторії ЗПСМ №1, №2, №3: вул. Івана Мазепи, 26; 067-833-50-48.

КНМП «Центр ПМСД №2» амбулаторія ЗПСМ №1: вул. Лікаря Бончука, 9; 067-541-41-86.

КНМП «Центр ПМСД №3»:

амбулаторія ЗПСМ №2 — вул. Квітки Цісик, 1А;

амбулаторія ЗПСМ №5 — просп. Лесі Українки, 80; 067-888-25-38, 050-888-25-38, 063-888-25-38.

Детальну інформацію про програму «Скринінг здоров’я 40+» та відповіді на поширені запитання можна знайти на офіційному сайті.

