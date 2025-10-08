Українці після 40 років отримуватимуть гроші на чекап через застосунок «Дія»

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 172

Кошти на медичний огляд автоматично надходитимуть на віртуальну картку

Українці віком від 40 років отримуватимуть гроші для проходження профілактичного медичного огляду — чекапу — на віртуальну картку у застосунку «Дія». Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на YouTube-каналі МОЗ.

За його словами, через місяць після дня народження користувачам приходитиме push-сповіщення у «Дії» з пропозицією пройти національний чекап.

«Вам надійдуть кошти на віртуальну картку в "Дії". Ви обираєте заклад охорони здоров’я, де можна пройти обстеження, консультації лікарів, лабораторні та інструментальні дослідження», — пояснив міністр.

Якщо під час чекапу виявлять проблеми зі здоров’ям, пацієнт отримає електронний рецепт і зможе безоплатно отримати необхідні ліки.

Загальнонаціональна програма профілактичних оглядів стартує 1 січня 2026 року. У проєкті держбюджету на неї передбачено 10 мільярдів гривень.

Нагадаємо, що у вересні в «Дії» з’явилися сповіщення про медичні рецепти та направлення.