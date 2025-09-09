У «Дії» з’явилися сповіщення про медичні рецепти та направлення

Відтепер українці зможуть отримувати у застосунку «Дія» сповіщення про створення або скасування електронних медичних документів.
У «Дії» доступні повідомлення про:
Щоб користуватися послугою, достатньо бути авторизованим у застосунку. Пуш-сповіщення приходять одразу після того, як лікар виписує документ. Всі отримані повідомлення зберігаються в меню «Повідомлення».
Якщо «Дія» не встановлена, повідомлення й надалі надходитимуть через Viber або SMS. У майбутньому перелік доступних медичних сповіщень планують розширювати.
Послуга реалізована у співпраці МОЗ, Мінцифри та НСЗУ.
Нагадаємо, нещодавно Мінцифра презентувала е-Нотаріат.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.