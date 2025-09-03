Мінцифра презентувала е-Нотаріат — систему, що змінює підхід до нотаріальних послуг

Невдовзі нотаріуси забудуть про десятки вкладок, паперову рутину та години пошуку інформації в різних реєстрах. е-Нотаріат — цифрова платформа, яка об'єднує необхідні інструменти нотаріуса та його клієнта в єдиному інтерфейсі. Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

е-Нотаріат спростить для нотаріусів переходи між реєстрами, пошук інформації в різних базах та копіювання даних.

— Вже скоро усе це в одному вікні, з розумною автоматизацією, що сама підтягує потрібні дані, — пояснили в Мінцифра.

Для громадян стане доступною оформлення довіреностей через «Дію» з дому, відеодзвінок з нотаріусом, використання «Дія.Підпису» та документ з QR-кодом у телефоні.

Як планують запускати новий сервіс

Спочатку буде запущений тестовий період з нотаріусами, який допоможе зрозуміти, як функціонує нова екосистема, а Мінцифрі отримати фідбек. Це гарантія того, що до кінця року сервіс буде функціональним та по-справжньому зручним. Перші нотаріальні послуги зʼявляться в Дії вже у 2026 році.

— Результат — менше рутини для нотаріусів, менше черг для громадян, більше часу на те, що справді важливо. Технології як інструмент, а не перешкода. Вже завтра розпочинаємо тестування е-Нотаріату для нотаріусів — слідкуйте за оновленнями! — закликали у міністерстві.

Більше про е-Нотаріат можна дізнатися за посиланням.

