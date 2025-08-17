Полтавщина увійшла в трійку лідерів цифрової трансформації регіонів України

Міністерство цифрової трансформації України оприлюднило результати цифровізації регіонів та громад за ІІ квартал 2025 року. Дані зібрані через платформу «Дія.Цифрова громада».
Середній Індекс цифрової трансформації регіонів зріс із 30 до 38 балів. У трійку лідерів увійшли Львівська область (54 бали), Дніпропетровська (52) та Полтавська (50).
У громадах середній показник також зріс — із 16 до 27 балів. Найбільш цифровізованими стали Криворізька (74 бали) й Дніпровська (70) громади Дніпропетровщини, а також Тернопільська (69), Ужгородська (68) та Вінницька (68).
Загалом у вимірюванні взяли участь 24 області та 1 265 громад.
Проєкт «Дія.Цифрова громада» Мінцифри реалізує у співпраці зі швейцарсько-українською Програмою EGAP, яку виконує Фонд Східна Європа. Платформа дозволяє оцінювати рівень цифрової трансформації та визначати пріоритети для розвитку.
