Полтавщина увійшла в трійку лідерів цифрової трансформації регіонів України

За результатами ІІ кварталу область набрала 50 балів зі 100 можливих

Міністерство цифрової трансформації України оприлюднило результати цифровізації регіонів та громад за ІІ квартал 2025 року. Дані зібрані через платформу «Дія.Цифрова громада».

Середній Індекс цифрової трансформації регіонів зріс із 30 до 38 балів. У трійку лідерів увійшли Львівська область (54 бали), Дніпропетровська (52) та Полтавська (50).

У громадах середній показник також зріс — із 16 до 27 балів. Найбільш цифровізованими стали Криворізька (74 бали) й Дніпровська (70) громади Дніпропетровщини, а також Тернопільська (69), Ужгородська (68) та Вінницька (68).

Серед досягнень другого кварталу:

призначено 131 цифрового лідера у громадах;

90% працівників органів місцевого самоврядування мають персональні комп’ютери, з них 45% — сучасні, віком до 5 років;

712 громад запровадили електронний документообіг.

Загалом у вимірюванні взяли участь 24 області та 1 265 громад.

Проєкт «Дія.Цифрова громада» Мінцифри реалізує у співпраці зі швейцарсько-українською Програмою EGAP, яку виконує Фонд Східна Європа. Платформа дозволяє оцінювати рівень цифрової трансформації та визначати пріоритети для розвитку.