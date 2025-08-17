ГО "Захист держави"
Полтавщина, Україна, Світ

Полтавщина увійшла в трійку лідерів цифрової трансформації регіонів України

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 114

 За результатами ІІ кварталу область набрала 50 балів зі 100 можливих

Міністерство цифрової трансформації України оприлюднило результати цифровізації регіонів та громад за ІІ квартал 2025 року. Дані зібрані через платформу «Дія.Цифрова громада».

Середній Індекс цифрової трансформації регіонів зріс із 30 до 38 балів. У трійку лідерів увійшли Львівська область (54 бали), Дніпропетровська (52) та Полтавська (50).

У громадах середній показник також зріс — із 16 до 27 балів. Найбільш цифровізованими стали Криворізька (74 бали) й Дніпровська (70) громади Дніпропетровщини, а також Тернопільська (69), Ужгородська (68) та Вінницька (68).

Серед досягнень другого кварталу:

  • призначено 131 цифрового лідера у громадах;
  • 90% працівників органів місцевого самоврядування мають персональні комп’ютери, з них 45% — сучасні, віком до 5 років;
  • 712 громад запровадили електронний документообіг.

Загалом у вимірюванні взяли участь 24 області та 1 265 громад.

Проєкт «Дія.Цифрова громада» Мінцифри реалізує у співпраці зі швейцарсько-українською Програмою EGAP, яку виконує Фонд Східна Європа. Платформа дозволяє оцінювати рівень цифрової трансформації та визначати пріоритети для розвитку.

ПО ТЕМІ:

Громада Кременчуччини — серед лідерів за високими показниками цифровізації
Україна піднялася на 5 місце у світі за рівнем розвитку цифрових державних послуг
Повна цифровізація військового обліку — військкомати отримають доступ до всіх державних реєстрів

Автор: Руслана Горгола
Теги: Мінцифра Дія цифровізація цифрова трансформація
