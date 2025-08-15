До кінця року у «Дії» з’явиться можливість змінювати прізвище онлайн

Мінцифри планує запустити нову послугу до кінця року

До кінця 2025 року в застосунку «Дія» з’явиться функція зміни прізвища онлайн. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час прямої трансляції у TikTok 14 серпня.

За словами міністра, команда вже працює над новою послугою, оскільки отримала багато звернень від громадян із таким запитом.

— Моя команда обіцяє, що до Нового року ми запустимо, — зазначив Федоров.

Наразі в «Дії» немає можливості змінити прізвище онлайн, але доступна послуга повторного замовлення свідоцтв про зміну прізвища, імені чи по батькові, виданих відділом ДРАЦС.

