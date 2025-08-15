До кінця року у «Дії» з’явиться можливість змінювати прізвище онлайн

До кінця 2025 року в застосунку «Дія» з’явиться функція зміни прізвища онлайн. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час прямої трансляції у TikTok 14 серпня.
За словами міністра, команда вже працює над новою послугою, оскільки отримала багато звернень від громадян із таким запитом.
Наразі в «Дії» немає можливості змінити прізвище онлайн, але доступна послуга повторного замовлення свідоцтв про зміну прізвища, імені чи по батькові, виданих відділом ДРАЦС.
Нагадаємо, що нещодавно УЗ ввела верифікацію через Дію для купівлі й повернення квитків.
