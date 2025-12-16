У Кременчуці відбувся Закритий Кубок міста з тхеквондо WT

Вчора, 21:01

13 грудня у Кременчуці пройшов Закритий Кубок міста з олімпійського виду спорту Taekwondo WT. Про це повідомив почесний президент Кременчуцької федерації Taekwondo WT Олександр Березянський.

У змаганнях взяли участь 130 спортсменів, які продемонстрували високий рівень підготовки, витримку та спортивний характер. Ці старти стали завершальними у змагальному році перед різдвяними святами та зимовим етапом підготовки до чемпіонатів України.

Організатори відзначили роботу тренерів, які щодня готують спортсменів і супроводжують їх на шляху до результатів.

Також подяку висловили партнерам, які підтримують розвиток спорту та дитячого потенціалу в Кременчуці. У федерації зазначають, що подібні змагання сприяють розвитку олімпійських видів спорту та формуванню спортивного резерву міста.