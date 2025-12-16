Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У середу, 17 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пров. Веселий, 10
просп. Полтавський, 277/2–281
туп. Урожайний, 2
вул. Академіка Герасимовича, 171
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29–33
вул. Київська, 64–121
вул. Перекопська, 40
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
квт. 287, 19–28
просп. Лесі Українки, 65–71
вул. Керченська, 14
вул. Якова Петруся, 140.
квт. 287, 14, 16
проїзд Сонячний, 1
пр. Великокохнівський, 1–61
пр. Георгія Петька, 3–49
пр. Георгія Петька, 3–21/5
пр. Заводський, 7–18
пр. Івана Торубари, 4–19/2
пр. Корабліної, 4–50
пр. Людмили Корабліної, 4–22/7
пр. Одеський, 2–36
пр. Річковий, 4–14/29
пр. Степана Васильченка, 3–16
просп. Лесі Українки, 96
просп. Полтавський, 13–275
пров. Амвросія Ковальова, 3–8
пров. Водний, 3–10/41
пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4, 13
пров. Гайдамацький, 2/55–86
пров. Дмитра Вишневецького, 1–20
пров. Караванний, 35–53
пров. Набережний, 3–9/37
пров. Одеський, 1–28
пров. Олекси Гірника, 1–8
пров. Петрівський, 3–18
пров. Ринковий, 1/13
пров. Робітничий, 3–20
пров. Робітничий, 25, 26/10, 27
пров. Савинський, 2
пров. Сивашський, 2В
пров. Сивашський, 25А–30/4
пров. Токарний, 3–18
пров. Токарний, 19А, 24, 26/14
пров. Чечелевський, 1А–41
туп. Автозаводський, 2
туп. Автозаводський, 6
туп. Затишний, 12, 17
туп. Канівський, 3–19
туп. Петрівський, 3–9
туп. 1-й Гайдамацький, 3–6
туп. 2-й Гайдамацький, 3–5
вул. А. Ізюмова, 1А–46
вул. Академіка Герасимовича,
вул. Автозаводська, 3–12
вул. Автозаводська, 11–32
вул. Амвросія Ковальова, 17
вул. Андрія Гончарова, 1–131
вул. Барвінкова, 1–68
вул. Барвінкова, 2
вул. Богдана Хмельницького, 9В–78/1
вул. Броніслава Урбанського, 15–34
вул. Бориса Чичибабіна, 1–67
вул. Бузкова, 1–56
вул. Вадима Бойка, 1/31–12/13
вул. Вадима Пугачова, 7А
вул. В. Баранова, 3–13
вул. В. Кришталя, 1–95А
вул. В. Симоненка, 1–112
вул. В. Винниченка, 11/28–78
вул. Великокохнівська, 12–28А
вул. Володимира Великого, 72
вул. Гетьмана Полуботка, 3–39/92
вул. Гірська, 4–11
вул. Горліс Горського, 3А
вул. Газопровідна, 4–30
вул. Г. Чайки, 1, 29
вул. Гурамішвілі, 2–8
вул. Данила Галицького, 4–39А
вул. Д. Галицького, 6–67
вул. Єднання України, 8/6–23/1
вул. Ємельяненко, 3
вул. Експресівська, 1–80
вул. Зарічна, 6, 12, 16
вул. Залізнична, 21–81
вул. Затонна, 1А–14А
вул. Івана Котляревського, 1–30
вул. І. Нагнібіди, 1–64
вул. І. Сіокорського, 1–57
вул. Кагамлицька, 21/22–66
вул. Кагамлицька, 62/20
вул. Кавказька, 1–59
вул. Капітана Корпана, 2–25/9
вул. Керченська
вул. Кобзарська, 2–27/74
вул. Комишанська, 2
вул. Космонавтів, 59/16–86
вул. Костянтина Острозького, 1–29
вул. Кропивницького, 1–66/2
вул. Кропивницького, 1–14
вул. Лебедина, 55–106
вул. Лебедина, 5–40/4
вул. Лікаря Парнети, 1/27–35/2
вул. М. Вовчка, 2–34
вул. Миколи Міхновського, 1–57
вул. Михайлівська, 16/42–21
вул. М. Грушевського, 3–7
вул. М. Калачевського, 3–10
вул. Миколи Татарулі, 7, 38–54А
вул. Мрії, 8, 10
вул. Мрії, 12А
вул. Мрії, 20, 22, 22А
вул. Недогарска, 27/13–39
вул. Нечуя Левицького, 3–12
вул. Н. Крюкової, 17
вул. Новобудівельна, 5–15
вул. Новомиргородська, 2–52
вул. О. Пчілки, 2А–23
вул. О. Чайки, 1, 29
вул. Олексія Древаля, 24–78
вул. Пилипа Орлика, 9–11/37
вул. Петра Прокоповича, 1–31
вул. П-ка Коваленка, 4
вул. П. Оксанченка, 1–69
вул. Ракетна, 1–27
вул. Размислова, 2–16
вул. Размислова, 3–40
вул. Рокитнянська, 1–39
вул. Соломії Крушельницької, 44–189
вул. Соломії Крушельницької, 87–137А
вул. Сержанта Мельничука, 140А–195
вул. Сержанта Мельничука, 153А, 155/8
вул. Сержанта Трушакова, 16–61
вул. Тараса Шевченка,
вул. Хімічна, 1/2–83
вул. Харківська, 3–11А
вул. Харківська, 10–30
вул. Христини Пекарчук, 5–26/2
вул. Черкаська, 15
вул. Чайковського, 1–95А
вул. Чечелевська, 1–46/43
вул. Юрія Руфа, 108–177/1
вул. Якова Петруся, 3–22
вул. Якова Петруся, 3–130.
