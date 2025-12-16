Кого пропонують кременчужани на звання «Людина року 2025»
Вчора, 22:00
Переглядів: 742
Уже тиждень читачі «Кременчуцького Телеграфа» пропонують свої кандидатури на звання «Людина року 2025» у різних номінаціях.
Ми зібрали перші результати й ділимося з вами:
Волонтер року:
- Олена Мігаль
- Сергій Каптан
- Артем Марченко
- Віктор Поштар
- Віталіна, Кучерява хата
- Тарас В’юн (посмертно)
Медик року:
- Ольга Оснач, стоматолог
- Олександр Коваленко, лікар-хірург, заступник директора з хірургічного розділу роботи Кременчуцької міської лікарні.
- Тетяна Турбаєвська, сімейний лікар
- Віктор Скачко лікар, раніше очолював лікарню «Придніпровська»
- Микола Литвиненко, директор комунального підприємства «Кременчуцький клінічний шпиталь для ветеранів війни».
Освітянин року:
- Сергій Джавахишвілі, викладач Обласного коледжу «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка»
- Світлана Дивинська, гімназія № 28
Захисник року:
- Олександр Городовий
- Пожежники з НПЗ
Громадський діяч року:
- Олена Крюкова, ГО «Голос тиші»
Підприємець/підприємиця року:
- Валерія Бурцева, дівчина, яка стриже на вулицях міста.
Нагадуємо, для визначення «Людини року 2025 у Кременчуці» цього року «Кременчуцький Телеграф» вирішив відмовитися від традиційної формули «редакція називає переможців». Адже вважаємо внесок кожного важливим. Ми пропонуємо вам самим визначити, хто для вас — «Людина року 2025».
Ми виокремили шість номінацій:
- Волонтер року
- Медик року
- Освітянин року
- Захисник року
- Громадський діяч року
- Підприємець/підприємиця року
Щоб надіслати кандидатуру, напишіть у коментарях ім’я людини, яку ви хочете висунути; номінацію; коротко чому саме цю людину; якщо є можливість — фото або посилання на сторінку в соцмережах.
