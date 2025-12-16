Олена Шуляк
Кременчук

Кого пропонують кременчужани на звання «Людина року 2025»

Вчора, 22:00 Переглядів: 742

Найцікавіші історії обов’язково з’являтися на сторінках «Кременчуцького Телеграфа»

Уже тиждень читачі «Кременчуцького Телеграфа» пропонують свої кандидатури на звання «Людина року 2025» у різних номінаціях.

Ми зібрали перші результати й ділимося з вами:

Волонтер року:

  • Олена Мігаль
  • Сергій Каптан
  • Артем Марченко
  • Віктор Поштар
  • Віталіна, Кучерява хата
  • Тарас В’юн (посмертно)

Медик року:

  • Ольга Оснач, стоматолог
  • Олександр Коваленко, лікар-хірург, заступник директора з хірургічного розділу роботи Кременчуцької  міської лікарні.
  • Тетяна Турбаєвська, сімейний лікар
  • Віктор Скачко лікар, раніше очолював лікарню «Придніпровська»
  • Микола Литвиненко, директор комунального підприємства «Кременчуцький клінічний шпиталь для ветеранів війни».

Освітянин року:

  • Сергій Джавахишвілі, викладач Обласного коледжу «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка»
  • Світлана Дивинська, гімназія № 28

Захисник року:

  • Олександр Городовий
  • Пожежники з НПЗ


Громадський діяч року:

  • Олена Крюкова, ГО «Голос тиші»

Підприємець/підприємиця року:

  • Валерія Бурцева, дівчина, яка стриже на вулицях міста.

Нагадуємо, для визначення «Людини року 2025 у Кременчуці» цього року «Кременчуцький Телеграф» вирішив відмовитися від традиційної формули «редакція називає переможців». Адже вважаємо внесок кожного важливим. Ми пропонуємо вам самим визначити, хто для вас — «Людина року 2025».

Ми виокремили шість номінацій:

  • Волонтер року
  • Медик року
  • Освітянин року
  • Захисник року
  • Громадський діяч року
  • Підприємець/підприємиця року

Щоб надіслати кандидатуру, напишіть у коментарях ім’я людини, яку ви хочете висунути; номінацію; коротко чому саме цю людину; якщо є можливість — фото або посилання на сторінку в соцмережах.

Найцікавіші історії обов’язково з’являтися на сторінках «Кременчуцького Телеграфа».


Автор: Мирослава Українська
