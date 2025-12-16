Кого пропонують кременчужани на звання «Людина року 2025»

Уже тиждень читачі «Кременчуцького Телеграфа» пропонують свої кандидатури на звання «Людина року 2025» у різних номінаціях.

Нагадуємо, для визначення «Людини року 2025 у Кременчуці» цього року «Кременчуцький Телеграф» вирішив відмовитися від традиційної формули «редакція називає переможців». Адже вважаємо внесок кожного важливим. Ми пропонуємо вам самим визначити, хто для вас — «Людина року 2025».

Ми виокремили шість номінацій:

Волонтер року

Медик року

Освітянин року

Захисник року

Громадський діяч року

Підприємець/підприємиця року

Щоб надіслати кандидатуру, напишіть у коментарях ім’я людини, яку ви хочете висунути; номінацію; коротко чому саме цю людину; якщо є можливість — фото або посилання на сторінку в соцмережах.

Найцікавіші історії обов’язково з’являтися на сторінках «Кременчуцького Телеграфа».