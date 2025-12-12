«Людина року 2025 у Кременчуці»: разом обираємо найдостойніших

Рік 2025-й був непростим: триває війна, повітряні тривоги не втихають, атаки росіян руйнують будівлі й людські долі. Проте Кременчук продовжує жити. Завдяки людям, відданим своїй справі, місто дихає, вчиться, лікується, допомагає і не втрачає себе.
Саме вони: волонтери, лікарі, вчителі, громадські діячі, підприємці, формують наш повсякденний спокій та наші маленькі радості.
Саме вони роблять те, що не завжди потрапляє на перші шпальти новин.
Для визначення «Людини року 2025 у Кременчуці» цього року «Кременчуцький Телеграф» вирішив відмовитися від традиційної формули «редакція називає переможців». Адже вважаємо внесок кожного важливим.
Ми пропонуємо вам самим визначити, хто для вас — «Людина року 2025».
Списків номінантів від редакції цього року не буде. Ми залишаємо номінації відкритими. Позаяк хочемо почути саме ваші історії.
«Люди року» є в кожному дворі, і саме ви можете розповісти про них найкраще.
Ми виокремили шість номінацій. Вони знайомі, зрозумілі, але водночас дуже широкі, щоб умісти всіх, кого ви хочете відзначити:
Пам’ятайте, це може бути хтось зовсім непублічний, але надзвичайно важливий!
Напишіть у коментарях:
Найцікавіші історії обов’язково з’являтися на сторінках «Кременчуцького Телеграфу».
Ми не просто збираємо номінантів. Ми збираємо історії.
Ми хочемо показати Кременчук через його мешканців, тих, хто реально робить життя громади кращим.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.