«Людина року 2025 у Кременчуці»: разом обираємо найдостойніших

Запропонувати кандилатуру можна до 25 грудня 2025 року

Рік 2025-й був непростим: триває війна, повітряні тривоги не втихають, атаки росіян руйнують будівлі й людські долі. Проте Кременчук продовжує жити. Завдяки людям, відданим своїй справі, місто дихає, вчиться, лікується, допомагає і не втрачає себе.

Саме вони: волонтери, лікарі, вчителі, громадські діячі, підприємці, формують наш повсякденний спокій та наші маленькі радості.

Саме вони роблять те, що не завжди потрапляє на перші шпальти новин.

Для визначення «Людини року 2025 у Кременчуці» цього року «Кременчуцький Телеграф» вирішив відмовитися від традиційної формули «редакція називає переможців». Адже вважаємо внесок кожного важливим.

Ми пропонуємо вам самим визначити, хто для вас — «Людина року 2025».

Списків номінантів від редакції цього року не буде. Ми залишаємо номінації відкритими. Позаяк хочемо почути саме ваші історії.

«Люди року» є в кожному дворі, і саме ви можете розповісти про них найкраще.

Шість номінацій — сотні можливих імен

Ми виокремили шість номінацій. Вони знайомі, зрозумілі, але водночас дуже широкі, щоб умісти всіх, кого ви хочете відзначити:

Волонтер року Ті, хто збирають, возять, плетуть, ремонтують, рятують, тримають волонтерські штаби, об'єднують громаду.

Медик року Ті, хто стоїть на першій лінії всіх наших тривог — від швидких до лікарів у відділеннях, від сімейних лікарів до хірургів.

Освітянин року Вчителі, викладачі, педагоги, які підтримують дітей у часи, коли навчання — це більше, ніж уроки.

Захисник року Хлопці й дівчата, які служитать у ЗСУ, ТрО, добровольчих формуваннях. Ті, хто зараз на першій лінії, і ті, хто повернувся, але продовжує робити багато для громади.

Громадський діяч року Люди, що організовують ініціативи, піднімають важливі питання, допомагають ВПО, ветеранам, працюють з молоддю чи запускають важливі проєкти.

Підприємець/підприємиця року Ті, хто не закрився попри труднощі. Хто створює робочі місця, підтримує військових, запускає соціальні ініціативи, змінює міську економіку.

Пам’ятайте, це може бути хтось зовсім непублічний, але надзвичайно важливий!

Як надіслати кандидатуру

Напишіть у коментарях:

ім’я людини, яку ви хочете висунути;

номінацію;

коротко чому саме цю людину;

якщо є можливість — фото або посилання на сторінку в соцмережах.

Найцікавіші історії обов’язково з’являтися на сторінках «Кременчуцького Телеграфу».