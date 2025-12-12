Кременчук попрощався зі своїм воїном Євгенієм Кочубеєм

12 грудня Кременчук попрощався зі своїм Героєм Євгенієм Валентиновичем Кочубеєм.

За словами військового з позивним Лиман, старший солдат народився в місті Києві 5-го листопада 1985 року. Проживав в місті Кременчук, навчався тут в ліцеї №30. У військовій частині займав посаду навідника-оператора розвідувального взводу. Був розлучений, мав доньку. 29 листопада 2025 року поблизу міста Родинське Покровського району Донецької області Євген загинув.

— Євгенія я знав з зими 25-го року, ми разом служили. Його мобілізували. На службі був відданим, дуже відповідальним та спокійним. Був доброю людиною, часто жартував. Воював він на Добропільському та Покровському напрямках. Про родину нічого не розказував,—розповів Олег — побратим Євгенія.

У чоловіка лишилась дочка і мати.

— Був дуже добрим, щедрим, співчутливим. У нього залишилась дочка Аліска. Його дуже бракуватиме. Ми дружили майже 20 років. Він писав музику, діджеєм був. Жив зі своєю донькою, не збирався ні в СЗЧ, нічого такого, казав, що йому є кого захищати, — згадала Євгенія подруга Ірина.