Надзвичайні новини, Полтавщина

На Миргородщині автівка збила велосипедистку — травмовану жінку госпіталізували

Сьогодні, 12:16 Переглядів: 74

 

Поліція встановлює обставини ДТП

11 грудня близько 16.00 в місті Заводському у Миргородському районі в ДТП постраждала велосипедистка. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Jeep, під керуванням 61-річного водія, зіткнувся з електровелосипедом, за кермом якого перебувала 62-річна жінка. Унаслідок ДТП велосипедистка отримала тілесні ушкодження — її госпіталізовували.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції Миргородщини вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження). Обставини події встановлює слідство.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що на Полтавщині велосипедистка постраждала після зіткненням з електромопедом.

15 листопада у Кременчуці водій автомобіля Tesla збив велосипедиста та після цього зник з місця ДТП. Унаслідок зіткнення велосипедист отримав травми та був госпіталізований.

Автор: Віктор Крук
Вверх