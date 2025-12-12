На Миргородщині автівка збила велосипедистку — травмовану жінку госпіталізували

11 грудня близько 16.00 в місті Заводському у Миргородському районі в ДТП постраждала велосипедистка. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Jeep, під керуванням 61-річного водія, зіткнувся з електровелосипедом, за кермом якого перебувала 62-річна жінка. Унаслідок ДТП велосипедистка отримала тілесні ушкодження — її госпіталізовували.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції Миргородщини вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження). Обставини події встановлює слідство.

