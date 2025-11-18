На Полтавщині велосипедистка постраждала після зіткненням з електромопедом

17 листопада, близько 16.30 на вулиці Спартака в місті Пирятин у дорожньо-транспортну пригоду потрапили електромопед та велосипед, повідомила поліція Полтавщини.
Електротранспорт, під керуванням 65-річного чоловіка, зіткнувся з велосипедом, яким керувала 53-річна жінка. Велосипедистка отримала травми, її госпіталізували до місцевої лікарні.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 291 (Порушення чинних на транспорті правил, якщо це спричинило інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, нещодавно в місті Кременчук сталась ДТП за участі волосипедиста.
