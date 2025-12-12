Ремонту лавочки біля під’їзду мешканці багатоповерхівки чекають від «Житлорембудсервісу» вже майже місяць

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 333

«Зроблю як треба» — цей слоган керуючої компанії «Житлорембудсервіс», написаний на її автівках, добре відомий кременчуківцям. Але мешканці однієї з багатоповерхівок, яку обслуговує ця компанія, ставлять питання: «А коли?».

До редакції «Кременчуцького Телеграфу» звернулася жителька будинку № 18 на вулиці Вадима Пугачова пані Тетяна, яка розповіла показову історію щодо якості надання житлових послуг цією керуючою компанією.

— Біля нашого під ’ їзду зламалася лавочка. Її не хтось зламав, а просто прогнили дошки. На лавочці сиділа 86-річна бабуся і в цей момент дошки проломилися і вона впала на землю. Добре, що обійшлося без травмування. 20 листопада я зателефонувала на диспетчерську служу «Житлорембудсервіс» і мені пообіцяли відремонтувати лавочку, — розповіла нашому виданню мешканка багатоповерхівки.

Пройшов тиждень. З боку керуючої компанії не було зроблено жодного кроку. За розповіддю Тетяни, її чоловік наприкінці листопада надіслав електронне звернення на адресу генерального директора ТОВ «Житлорембудсервіс» Сергія Зінченка, до якого додав фото зламаної лавочки та попросив взяти питання її ремонту під свій контроль. Відповіді на звернення чоловік так і не отримав.

До речі, містянам, будинки яких обслуговує ця керуюча компанія, варто знати, що окрім дзвінків на її виробничо-диспетчерську службу можна надсилати електронні листи особисто генеральному директору ТОВ «Житлорембудсервіс». Відповідна можливість передбачена на головній сторінці сайту компанії.

— Налагоджений механізм роботи — запорука успішного співробітництва та гарантія надання якісних послуг — є основною перевагою співробітництва з компанією, — зазначено біля кнопки для подачі звернення керівнику компанії.

Щоправда, отримання відповідей на ці звернення, не гарантовано.

Зв’язатися з представниками керуючої компанії «Житлорембудсервіс» можна також через зручну електронну форму на сторінці «Контакти» її офіційного сайту.

Не така вже це і проблема

Редакції «Кременчуцького Телеграфу» з першого разу не вдалося зв’язатися з приймальною генерального директора та відділом звернень громадян ТОВ «Житлорембудсервіс». На наш дзвінок ніхто не відповідав. З другої спроби нам пощастило — у приймальні взяли трубку.

— Чи це така вже проблема — лавочка? Чи хтось на ній зараз сидить? — здивувалася працівниця приймальні та надала нам номер телефону технічного відділу, який опікується такими справами.

До технічного відділу вдалося додзвонитися з першого разу.

— Ця заявка стоїть у плані на виконання робіт. Коли лавочку відремонтують сказати не можу. Це не так швидко — треба замовляти матеріали, планувати роботи, — пояснила працівниця технічного відділу.

«Ми платимо керуючій компанії за обслуговування будинку»

Коли пані Тетяна дізналася результати наших дзвінків, вона додала, що минулого тижня теж телефонувала на диспетчерську службу «Житлорембудсервіс» й отримала схожу відповідь.

— Ми щомісячно платимо кошти керуючій компанії за обслуговування будинку. Минулого року тарифи підвищили і планують їх знову підвищити. А щодо якості обслуговування — це наочний приклад. Невже замінити дві дошки на лавочці — це така велика проблема? У нашому під’їзді мешкають кілька пенсіонерів, для яких ця лавочка потрібна, — зауважила пані Тетяна.

Вона розповіла, що сплатила за послуги ТОВ «Житлорембудсервіс» за листопад 588 грн. І таких квартир у її під’їзді 40!

— Треба усім мешканцям вимагати від керуючої компанії якісно виконувати послуги, за які ми платимо. Телефонувати до її диспетчерської служби — 0674008067, на телефон служби допомоги мера — 15-63. Обидва телефони працюють цілодобово! Не можна дозволяти нехтувати нашими зверненнями. Є якась проблема — телефонуйте та не сподівайтеся, що це за вас зробить хтось інший, — закликала Тетяна мешканців свого будинку та й усіх кременчуківців.

У Кременчуці влада планує змінити «тарифи» за утримання будинків

Зауважимо, що у Кременчуці дійсно з 1 липня 2024 року підвищили тарифи на послуги з управління багатоквартирними будинками й у планах міської влади нове підвищення. На сьогодні тариф на управління будинком № 18 на вулиці Вадима Пугачова складає 6,98 грн за 1 кв. м жилої площі.

Як подати електронну скаргу меру

У Кременчуці є можливість і для подачі електронних скарг міському голові. Окрім телефонного повідомлення на службу допомоги мера (15-63), про будь-яку проблему можна повідомити на сайті Кременчуцької міської ради, де створений доволі зручний сервіс електронних звернень. Він дозволяє сформувати та відправити скаргу, на яку відповідні чиновники обов’язково зреагують та нададуть письмову відповідь. Напевно, це більш дієвий механізм, ніж дзвінок на 15-63. Щоправда, на написання скарги потрібно витратити трохи більше часу — до 5 хвилин.

У розділі «Громадянам» обираємо підрозділ «Звернення громадян», натискаємо «Подати електронне звернення або петицію», обираємо «Подати звернення» та заповнюємо відповідну форму.