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Розірвання договору з керуючою компанією: містяни звертаються за допомогою до мера

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 161

 

Містяни неодноразово звертаються до керуючої компанію розірвати договір, проте кожного разу отримували відмову

Мешканці ОСББ за адресою Героїв Маріуполя, 101 хочуть розірвати договір із керуючою компанією «Житлорембудсервіс», проте у відповідь чують лиш відмову. Із цим питанням голова правління ОСББ Ян Олійник прийшов сьогодні на прийом до міського голови Кременчуці Віталія Малецького.

Чоловік розповів, що господарську діяльність вони розпочали у січня минулого року, а до цього неодноразово зверталися до керуючої компанії з проханням розірвати договір за згодою сторін. Проте постійно натикалися на відмову. 

— Ми виправили усі їхні зауваження, зверталися потім ще близько трьох разів. Наразі питання на тому самому місці. Тож просимо у міської ради юридичного супроводу у написанні позовної заяви щодо розірвання договору.

Ян Олійник додає: випадок, коли договір із керуючою компанією у Кременчуці розривали через суд уже є: таке було із ОСББ за адресою Троїцька, 1. Рішенням суду договір розірвали на останній інстанції після касаційної скарги.

— Якщо вони за згодою сторін розірвати договір не хочуть, тоді наступний наш крок — лише суд, — каже чоловік.

Міський голова доручив своїм підлеглим розглянути це питання. Оскільки уже були випадки, коли договір розривали через суд, то є шанс, що таке саме рішення буде і з цим ОСББ. Також Малецький наголосив, що цю ситуацію варто взяти як приклад, щоб знати, як діяти з аналогічними ситуаціями у майбутньому.

Нагадаємо, раніше серед містян звучали скарги на місцеві керуючі компанії, у тому числі й «Житлорембудсервіс», бо ті не прибирають сміття та опале листя у дворах.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: прийом громадян Керуюча компанія Житлорембудсервіс
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