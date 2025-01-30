Розірвання договору з керуючою компанією: містяни звертаються за допомогою до мера

Містяни неодноразово звертаються до керуючої компанію розірвати договір, проте кожного разу отримували відмову
Мешканці ОСББ за адресою Героїв Маріуполя, 101 хочуть розірвати договір із керуючою компанією «Житлорембудсервіс», проте у відповідь чують лиш відмову. Із цим питанням голова правління ОСББ Ян Олійник прийшов сьогодні на прийом до міського голови Кременчуці Віталія Малецького.
Чоловік розповів, що господарську діяльність вони розпочали у січня минулого року, а до цього неодноразово зверталися до керуючої компанії з проханням розірвати договір за згодою сторін. Проте постійно натикалися на відмову.
— Ми виправили усі їхні зауваження, зверталися потім ще близько трьох разів. Наразі питання на тому самому місці. Тож просимо у міської ради юридичного супроводу у написанні позовної заяви щодо розірвання договору.
Ян Олійник додає: випадок, коли договір із керуючою компанією у Кременчуці розривали через суд уже є: таке було із ОСББ за адресою Троїцька, 1. Рішенням суду договір розірвали на останній інстанції після касаційної скарги.
Міський голова доручив своїм підлеглим розглянути це питання. Оскільки уже були випадки, коли договір розривали через суд, то є шанс, що таке саме рішення буде і з цим ОСББ. Також Малецький наголосив, що цю ситуацію варто взяти як приклад, щоб знати, як діяти з аналогічними ситуаціями у майбутньому.
Нагадаємо, раніше серед містян звучали скарги на місцеві керуючі компанії, у тому числі й «Житлорембудсервіс», бо ті не прибирають сміття та опале листя у дворах.
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