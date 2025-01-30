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Кричущі порушення прав дитини виявила комісія в одному з дитячих будинків на Полтавщині

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 1 353

 

За даними джерел Телеграфа, мова йде про Кременчуцький обласний спеціалізований будинок дитини

В одному зі спеціалізованих будинків дитини на Полтавщині комісія Уповноваженого з прав людини в Україні спільно із представниками громадських організацій виявила кричущі порушення прав дитини. Про це інформують у пресслужбі Омбудсмана України.

У пресслужбі зазначають, що у закладі перебувають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 6 років. Є також і діти з інвалідністю, двоє потребують паліативного догляду.

 

Члени комісії під час візиту виявили «кричущі порушення прав та інтересів дітей, які свідчать про системну байдужість до їхніх потреб, ставлять під загрозу гідність, здоров’я та безпеку». Зокрема, до таких порушень відносять:

  • не налагоджений освітній процес для дошкільнят. Деякі діти не отримують жодних освітніх послуг, а це порушує право на освіту та розвиток дитини;
  • не забезпечується дотримання права дитини на охорону здоров’я: дітям видають психотропні препарати без усвідомленої письмової згоди законних представників; не усіх дітей із попередньо встановленим неуточнений або ймовірним діагнозом відправляють на медичне дообстеження у спеціалізовані заклади. З дітьми з інвалідністю не проводяться відповідні реабілітаційні послуги та розвиваючі заняття. Також представники комісії виявили, що дитина, яка потребувала паліативної допомоги, була відокремлена від інших та фактично перебувала в ізоляції;
  • діти не забезпечені особистою білизною та одягом, тому користуються спільним. Сплять у переповнених спальнях по 10 дітей різного віку і статі. Вбиральні не обладнані перегородками. Все це є порушенням прав дитини на гідні умови проживання і достатній життєвий рівень;
  • у закладі відсутній пропускний режим, доступ на територію відкритий. Крім того, в умовах воєнного стану, укриття закладу не рекомендоване до використання — це є порушенням прав дітей на життя і безпеку;
  • не всі вихованці дитячого будинку є дітьми-сиротами й дітьми, позбавленими батьківського піклування. У закладі знаходились малюки, які перебувають в складних життєвих обставинах. Перебування їх у подібному закладі замість альтернативної підтримки й соціального супроводу лише посилює вразливість і є порушенням права дітей на належний захист і піклування.

Крім того, за словами представників комісії, працівники закладу принижують вихованців, називаючи їх «інвалідами» і «тими, кого ніхто ніколи не всиновить». Наслідком байдужості персоналу також є те, що діти з однієї сім’ї перебувають порізно, що унеможливлює спілкування між ними — зрідка вони зустрічаються в укритті, під час повітряної тривоги.

При цьому 90% фінансування комунальної установи йдуть на оплату праці персоналу та комунальних послуг, і аж ніяк не забезпечують безпосередніх потреб дітей.

За результатами візиту Омбудсман України направив подання відповідальним органам влади з вимогами негайно втрутитися для усунення виявлених порушень прав дітей і забезпечення їх найкращих інтересів.

Як стало відомо журналістам «Кременчуцького Телеграфа» із власних джерел, мова йде про Кременчуцький обласний спеціалізований будинок дитини.

Нагадаємо, минулого року під час візиту на Кременчуччину міністерка соцполітики Оксана Жолнович прокоментувала, чи закриватимуть будинок дитини у Кременчуці


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Омбудсман України Відео: Артем Коваленко
Теги: уповноважений з прав людини перевірка діти будинок дитини
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