«Укрпошта» скоротить строки доставки посилок по Україні до одного дня: коли очікувати на зміни

«Укрпошта» інвестувала понад 1 млрд грн власних коштів у модернізацію та автоматизацію сортувальних центрів
З третього лютого «Укрпошта» повністю переходить на автоматизовану обробку посилок, що дозволить скоротити строки доставки по Україні до одного дня. Про це заявив генеральний директор компанії Ігор Смілянський в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна». Вже з понеділка, 3-го лютого, усі посилки оброблятимуться за новими технологіями, а доставка відбуватиметься наступного дня.
За його словами, у 2024 році «Укрпошта» інвестувала понад 1 млрд грн власних коштів у модернізацію та автоматизацію сортувальних центрів. Ці кошти спрямували на придбання обладнання у вітчизняних виробників.
Нагадаємо, учора ми писали, що в Україні з’явиться поштовий банк — «Укрпошта» отримає акції «Першого інвестиційного банку», які раніше належали російським олігархам. Фінансові послуги стануть доступнішими навіть у найвіддаленіших куточках країни.
Ми також писали, що на Полтавщині послуга «Укрпошта.Аптека» працює із липня минулого року. У доступі є близько 20 тисяч різних медикаментів.
Також нещодавно «Укрпошта» отримала ліцензію на продаж ліків.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.