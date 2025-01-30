«Укрпошта» скоротить строки доставки посилок по Україні до одного дня: коли очікувати на зміни

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 59

З третього лютого «Укрпошта» повністю переходить на автоматизовану обробку посилок, що дозволить скоротити строки доставки по Україні до одного дня. Про це заявив генеральний директор компанії Ігор Смілянський в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна». Вже з понеділка, 3-го лютого, усі посилки оброблятимуться за новими технологіями, а доставка відбуватиметься наступного дня.

— Уже з наступного понеділка процес автоматизації буде остаточно завершено і 100% посилок «Укрпошта» оброблятиме на роботизованих лініях, — запевнив він.

За його словами, у 2024 році «Укрпошта» інвестувала понад 1 млрд грн власних коштів у модернізацію та автоматизацію сортувальних центрів. Ці кошти спрямували на придбання обладнання у вітчизняних виробників.

Нагадаємо, учора ми писали, що в Україні з’явиться поштовий банк — «Укрпошта» отримає акції «Першого інвестиційного банку», які раніше належали російським олігархам. Фінансові послуги стануть доступнішими навіть у найвіддаленіших куточках країни.

Ми також писали, що на Полтавщині послуга «Укрпошта.Аптека» працює із липня минулого року. У доступі є близько 20 тисяч різних медикаментів.

Також нещодавно «Укрпошта» отримала ліцензію на продаж ліків.