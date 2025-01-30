Де у Кременчуці у п'ятницю планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п'ятницю, 31 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 пров. 1-й Ливарний

вул. Володимира Івасюка

вул. Ливарна

пров. Ливарний

туп. Ливарний

пров. Літописний

пров. Мирний

вул. Михайла Драгоманова

пров. Івана Кожедуба

вул. Івана Приходька

вул. Ковальська

пров. Крюківський

наб. Лейтенанта Дніпрова

вул. Лінійна

вул. М. Березовського

пр-д М. Старицького

вул. Павла Чубинського

пров. Петра Ракітіна

пров. Тополевий

пров. Художній

вул. Художня

вул. Чумацький Шлях

пров. Яблуневий

вул. Василя Сухомлинського, 3-15

вул. Володимира Івасюка, 103-122

пров. Дружби, 3-15

вул. Світанкова, 19-29

вул. Куруківська, 1-6, 11, 27А

вул. Білецьківська, 2-28А

вул. Івана Чорнобаби, 10-31/1

вул. Петра Дорошенка, 2-8

вул. Пілотів, 46

пр-д Пілотів, 34А, 48

вул. Сагайдачного, 10, 29

вул. Ярослава Мудрого, 30-38

вул. Княгині Ольги, 10-28

вул. Молодіжна, 7

вул. Козацька, 61/31-94А

просп. Лесі Українки, 11

просп. Лесі Українки, 104

просп. Лесі Українки, 110

просп. Лесі Українки, 118

вул. Сергія Кульчицького, 16-49

туп. Степовий, 1-9

вул. Академіка Герасимовича, 95-204

вул. Білецьківська, 15-66

вул. Гайдамацька, 80-147

вул. Івана Чорнобаби, 4-27

вул. Народних Ополченців, 1-46

вул. Чумацький Шлях, 87-123А

пров. Гарматний, 3-22

пров. Калиновий, 1-9А

пров. Криворізький, 2/2-18

пр. Ополченський, 6-14

вул. Пілотів, 17-44

пр. Пілотів, 4-49

вул. Сагайдачного, 8, 11, 15

вул. Сержанта Мельничука, 16

пров. Урожайний, 3-20

туп. Урожайний, 1-12

вул. Чумацький Шлях, 87-129

вул. Ярослава Мудрого, 1-32

вул. Миколаївська

вул. Театральна, 42, 44, 46А

вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 5, 11

пров. Рівненський, 8А

вул. Тараса Бульби, 25, 27

вул. Академіка Герасимовича, 2-46А

пров. Алли Горської, 1-8

вул. Василя Сліпака, 8-45А

пров. Дніпровський, 1-6

пров. Олександра Олеся, 13, 13/1

пров. Сержанта Онопченка, 21-49



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