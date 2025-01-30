Де у Кременчуці у п'ятницю планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 18:03
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У п'ятницю, 31 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- пров. 1-й Ливарний
- вул. Володимира Івасюка
- вул. Ливарна
- пров. Ливарний
- туп. Ливарний
- пров. Літописний
- пров. Мирний
- вул. Михайла Драгоманова
- пров. Івана Кожедуба
- вул. Івана Приходька
- вул. Ковальська
- пров. Крюківський
- наб. Лейтенанта Дніпрова
- вул. Лінійна
- вул. М. Березовського
- пр-д М. Старицького
- вул. Павла Чубинського
- пров. Петра Ракітіна
- пров. Тополевий
- пров. Художній
- вул. Художня
- вул. Чумацький Шлях
- пров. Яблуневий
- вул. Василя Сухомлинського, 3-15
- вул. Володимира Івасюка, 103-122
- пров. Дружби, 3-15
- вул. Світанкова, 19-29
- вул. Куруківська, 1-6, 11, 27А
- вул. Білецьківська, 2-28А
- вул. Івана Чорнобаби, 10-31/1
- вул. Петра Дорошенка, 2-8
- вул. Пілотів, 46
- пр-д Пілотів, 34А, 48
- вул. Сагайдачного, 10, 29
- вул. Ярослава Мудрого, 30-38
- вул. Княгині Ольги, 10-28
- вул. Молодіжна, 7
- вул. Козацька, 61/31-94А
- просп. Лесі Українки, 11
- просп. Лесі Українки, 104
- просп. Лесі Українки, 110
- просп. Лесі Українки, 118
- вул. Сергія Кульчицького, 16-49
- туп. Степовий, 1-9
- вул. Академіка Герасимовича, 95-204
- вул. Білецьківська, 15-66
- вул. Гайдамацька, 80-147
- вул. Івана Чорнобаби, 4-27
- вул. Народних Ополченців, 1-46
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А
- пров. Гарматний, 3-22
- пров. Калиновий, 1-9А
- пров. Криворізький, 2/2-18
- пр. Ополченський, 6-14
- вул. Пілотів, 17-44
- пр. Пілотів, 4-49
- вул. Сагайдачного, 8, 11, 15
- вул. Сержанта Мельничука, 16
- пров. Урожайний, 3-20
- туп. Урожайний, 1-12
- вул. Чумацький Шлях, 87-129
- вул. Ярослава Мудрого, 1-32
- вул. Миколаївська
- вул. Театральна, 42, 44, 46А
- вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 5, 11
- пров. Рівненський, 8А
- вул. Тараса Бульби, 25, 27
- вул. Академіка Герасимовича, 2-46А
- пров. Алли Горської, 1-8
- вул. Василя Сліпака, 8-45А
- пров. Дніпровський, 1-6
- пров. Олександра Олеся, 13, 13/1
- пров. Сержанта Онопченка, 21-49
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