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Завтра у Глобиному попрощаються із полеглим захисником Владиславом Лозинським

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 342

 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна

Завтра, 31 січня, у Глобиному в останню путь проведуть полеглого на війні захисника Владислава Лозинського. Про це інформують у пресслужбі Глобинської громади.

Церемонія прощання із полеглим бійцем розпочнеться о 10.00 біля пам’ятника Захисникам України (скульптурне зображення святого Архистратига Михаїла, вул. Центральна).

У міській раді закликали громадян прийти завчасно та провести полеглого воїна «живим коридором» вулицями Травневою і Центральною. Після цього о 10.30 у Свято-Миколаївському храмі відбудеться панахида за загиблим.

Також у місті 31 січня оголосили днем жалоби. Цього дня на території громади будуть приспущені прапори на адміністративних будівлях, будинках і спорудах комунальної власності, а також скасують усі святково-розважальні заходи.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Глобине Прощання поховання загиблий війна воїни світла
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