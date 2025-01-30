Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Спорт, Кременчук

Вперше в Україні: спортсмени з Горішніх Плавнів вибороли медалі змагань з веслування на човнах «Дракон» у басейні

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 127 Партнерський проєкт

У змаганнях, які відбулися в Полтаві, взяли участь 30 екіпажів із Харкова, Дніпра, Житомира, Черкас, Києва, Полтави й Горішніх Плавнів, які були розподілені за чотирма віковими категоріями: «юнаки», «дорослі», «мастерс» і «ветерани»

Як розповіли в секторі фізичної культури та спорту, перетягування човна — це вправа, в якій дві групи спортсменів команд-суперниць на одному човні веслують у протилежні боки. Виграє команда, яка спромоглася найбільше посунути човен у свій бік. Відео змагань опубліковано на Facebook-сторінці сектору фізичної культури та спорту.

Як повідомив керівник клубу «Драгонком» Микола Будзинський, змагання такого формату в Україні проводяться вперше.

«Раніше не було басейну, в якому можна було б взимку провести змагання в човні. У Полтаві такий басейн з’явився, і тому вдалося провести змагання, у яких взяв участь 21 горішньоплавнівський спортсмен», — зазначив керівник клубу.

Учасники команди «Драгонком» вибороли нагороди у трьох видах програми. Вони посіли перше місце серед жінок віком 19-39 років, друге місце серед чоловіків віком 19-39 років та третє — серед жінок віком 40+. Переможницями серед жінок у віковій категорії 19-39 років стали Надія Шило, Ольга Карпенко, Ольга Лебідь та Анастасія Урюмцева. Друге місце в змаганнях чоловіків вікової категорії 19-39 років вибороли Дмитро Шпак, Кирило Лазоренко, Сергій Гурін, Володимир Сидоренко. Третє місце серед жінок у віковій категорії 40+ посіли Наталія Твердохліб, Інна Скляр, Тетяна Грінченко та Марина Бабарика.

0
Автор: «Хроніки тижня»
Теги: Горішні Плавні веслування
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх