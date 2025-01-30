Вперше в Україні: спортсмени з Горішніх Плавнів вибороли медалі змагань з веслування на човнах «Дракон» у басейні

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 127 Партнерський проєкт

У змаганнях, які відбулися в Полтаві, взяли участь 30 екіпажів із Харкова, Дніпра, Житомира, Черкас, Києва, Полтави й Горішніх Плавнів, які були розподілені за чотирма віковими категоріями: «юнаки», «дорослі», «мастерс» і «ветерани»

Як розповіли в секторі фізичної культури та спорту, перетягування човна — це вправа, в якій дві групи спортсменів команд-суперниць на одному човні веслують у протилежні боки. Виграє команда, яка спромоглася найбільше посунути човен у свій бік. Відео змагань опубліковано на Facebook-сторінці сектору фізичної культури та спорту.

Як повідомив керівник клубу «Драгонком» Микола Будзинський, змагання такого формату в Україні проводяться вперше.

«Раніше не було басейну, в якому можна було б взимку провести змагання в човні. У Полтаві такий басейн з’явився, і тому вдалося провести змагання, у яких взяв участь 21 горішньоплавнівський спортсмен», — зазначив керівник клубу.

Учасники команди «Драгонком» вибороли нагороди у трьох видах програми. Вони посіли перше місце серед жінок віком 19-39 років, друге місце серед чоловіків віком 19-39 років та третє — серед жінок віком 40+. Переможницями серед жінок у віковій категорії 19-39 років стали Надія Шило, Ольга Карпенко, Ольга Лебідь та Анастасія Урюмцева. Друге місце в змаганнях чоловіків вікової категорії 19-39 років вибороли Дмитро Шпак, Кирило Лазоренко, Сергій Гурін, Володимир Сидоренко. Третє місце серед жінок у віковій категорії 40+ посіли Наталія Твердохліб, Інна Скляр, Тетяна Грінченко та Марина Бабарика.