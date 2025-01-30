Як змінилися ціни на Полтавщині за грудень 2024 року — аналіз Полтавської ОВА

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Найбільше подорожчали соняшникова олія та масло, а подешевшали — яйця, фрукти та безалкогольні напої

Наприкінці минулого року ціни на споживчому ринку області продовжували зростати. Про це повідомив департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської ОВА.

Так, протягом грудня 2024 року ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зросли на 1,4%. Найбільше подорожчали олія соняшникова та масло, а подешевшали — яйця, фрукти та безалкогольні напої.

Що подорожчало:

олія соняшникова — на 5,7% ;

; масло — на 5%;

овочі — на 4,3%;

хліб — на 3,8%;

сир і м’який сир (творог) — на 3,3%;

продукти переробки зернових — на 3%;

алкогольні напої, тютюнові вироби — на 2,7%;

молоко — на 2,2%;

м’ясо та м’ясопродукти — на 1,5%;

макаронні вироби — на 1,4%;

цукор — на 0,4%;

риба та продукти з риби — на 0,2%.

Що подешевшало:

яйця на 3,4%;

фрукти — на 1,2%;

безалкогольні напої — на 1,1%;

сало — на 0,8%;

кондитерські вироби з борошна — на 0,2%.

Одяг і взуття подешевшали на 5,7%, зокрема, одяг — на 8,7%, взуття — на 2,8%.

У сфері охорони здоров’я підвищення цін на 1,7% зумовлено подорожчанням фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 2,4%, послуг лікарень — на 0,6%, амбулаторних послуг — на 0,1%.

Ціни на транспорт у цілому знизились на 0,2%, водночас на 0,3% подорожчав проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті.

На 0,1–4,3% зросли ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива, а також у сфері відпочинку і культури, на послуги зв’язку, ресторанів та готелів.

Без змін у цілому залишились ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла, а також вартість послуг освіти.