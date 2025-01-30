У Кременчуцькому районі за рік зареєстрували понад 1000 випадків домашнього насильства

Працівники Кременчуцького районного управління поліції за минулий рік здійснили 1768 виїздів на виклики громадян про вчинення домашнього насильства. З них підтвердилось 1116 випадків — це 74%. Про це стало відомо зі звіту Кременчуцького райуправління поліції, який оприлюднили на сайті міської ради 29 січня.
У звіті йдеться, що поліціянти склали 803 протоколи про адміністративні правопорушення, винесено постанов за ст. 183 КУпАП (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) — 290, термінових заборонних приписів стосовно кривдника — 675, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових рішень — 10.
У звіті вказали, що протидія домашньому насильству віднесена до основних повноважень Національної поліції України.
Нагадаємо, у Кременчуці діють кризові кімнати, де можуть певний час жити жертви домашнього насильства.
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