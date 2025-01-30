У Кременчуцькому районі за рік зареєстрували понад 1000 випадків домашнього насильства

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Працівники Кременчуцького районного управління поліції за минулий рік здійснили 1768 виїздів на виклики громадян про вчинення домашнього насильства. З них підтвердилось 1116 випадків — це 74%. Про це стало відомо зі звіту Кременчуцького райуправління поліції, який оприлюднили на сайті міської ради 29 січня.

У звіті йдеться, що поліціянти склали 803 протоколи про адміністративні правопорушення, винесено постанов за ст. 183 КУпАП (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) — 290, термінових заборонних приписів стосовно кривдника — 675, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових рішень — 10.

У звіті вказали, що протидія домашньому насильству віднесена до основних повноважень Національної поліції України.

— Під час реалізації таких заходів необхідно враховувати реалії сьогодення, зокрема зростання кількості внутрішньо переміщених осіб у зв’язку зі збройною агресією проти нашої держави, складної фінансової та житлової ситуації в умовах правового режиму воєнного стану, що в свою чергу, звичайно, викликає напруженість у стосунках, недовіру в сім’ях та як наслідок може переростати в домашнє насильство, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Кременчуці діють кризові кімнати, де можуть певний час жити жертви домашнього насильства.