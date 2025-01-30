У Краматорську внаслідок російського обстрілу пошкоджена квартира ексжурналіста «Кременчуцького Телеграфа»

Через обстріл російського війська у Краматорську пошкоджена квартира колишнього журналіста «Кременчуцького Телеграфа» Олексія Ладики. Це сталось 30 січня. Про це Олексій Ладика повідомив у соцмережах.
Відомо, що нині Олексій служить у 92 окремій штурмовій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка. Колишній журналіст «Кременчуцького Телеграфа» перебував у Краматорську з початку повномасштабного вторгнення.
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