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У Кременчуці ремонтуватимуть приміщення адмінбудівлі під ЦНАП: скільки на це планують витратити

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 0

У Кременчуці також планують відкрити відділення ЦНАП у мікрорайоні Раківка

У Кременчуці виділяють зі Стабілізаційного фонду майже 1,4 млн гривень для департаменту «Центр надання адміністративних послуг». За ці гроші планується зробити ремонт приміщень адміністративної будівлі на вулиці Героїв України, 11А під ЦНАП. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет 30 січня.

У проєкті рішення вказали, що 1,3 млн гривень розподілять на ремонт, 3,7 тисячі гривень — на здійснення авторського нагляду та понад 16 тисяч гривень — на здійснення технічного нагляду.

У Кременчуці також планують відкрити відділення ЦНАП у мікрорайоні Раківка, розповів міський голова Віталій Малецький. Під роботу відділення хочуть реконструюють приміщення Центру культури і дозвілля.

Нагадаємо, у ЦНАП додали послуги центру зайнятості.

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Автор: Телеграф
Теги: ЦНАП
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