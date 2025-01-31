Лагідна українізація: чи знаєте ви відповідники цим словам

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 66

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводимо лагідну українізацію: пояснюємо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуємо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!

Прихильники «московської» мови кидають виклики українським філологам — чи то вважаючи, що в українській мові нема відповідників, чи те, що вони занадто складні.

Пропонуємо запам’ятати кілька слів, яким ми не завжди можемо знайти відповідник:

«Ущербный»;

«Достопримечательность»;

«Предвкушая»;

«Ухаживать за девушкой».

Отож, запам’ятайте переклади слів-викликів:

«Ущербный» — недолугий, нерозвинутий, недорозвинутий, занепалий.

«Достопримечательность» — пам’ятка, визначна пам’ятка або визначне місце.

«Предвкушая» — передчуваючи, очікуючи, чи незвичне — передсмак.

«Ухаживать за девушкой» — залицятися, упадати за дівчиною, лаштувати містки або ж — топтати стежку.

І це далеко не весь перелік відповідників, які можна підібрати.