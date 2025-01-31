Лагідна українізація: чи знаєте ви відповідники цим словам

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводимо лагідну українізацію: пояснюємо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуємо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!
Прихильники «московської» мови кидають виклики українським філологам — чи то вважаючи, що в українській мові нема відповідників, чи те, що вони занадто складні.
Пропонуємо запам’ятати кілька слів, яким ми не завжди можемо знайти відповідник:
Отож, запам’ятайте переклади слів-викликів:
«Ущербный» — недолугий, нерозвинутий, недорозвинутий, занепалий.
«Достопримечательность» — пам’ятка, визначна пам’ятка або визначне місце.
«Предвкушая» — передчуваючи, очікуючи, чи незвичне — передсмак.
«Ухаживать за девушкой» — залицятися, упадати за дівчиною, лаштувати містки або ж — топтати стежку.
І це далеко не весь перелік відповідників, які можна підібрати.
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