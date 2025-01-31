У нагірній частині Кременчука тимчасово не буде води

31 січня у нагірній частині Кременчука буде тимчасово відсутнє водопостачання через заміну запірно-регулюючої арматури, повідомляє пресслужба мерії.
Містянам рекомендують зробити запас води на час проведення робіт.
Після завершення ремонту централізоване водопостачання буде відновлено, проте можливе короткочасне погіршення якості води (підвищена каламутність, забарвлення).
Контакти диспетчерської служби КП «Кременчукводоканал» для отримання оперативної інформації: 050-305-45-71, 067-403-97-86.
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