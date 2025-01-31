У нагірній частині Кременчука тимчасово не буде води

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 0

«Кременчукводоканал» проводить ремонтні роботи на водопровідній мережі

31 січня у нагірній частині Кременчука буде тимчасово відсутнє водопостачання через заміну запірно-регулюючої арматури, повідомляє пресслужба мерії. Вода буде відключена за такими адресами: вул. Лебедина, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 71, 73, 76/12-102

вул. Квітки Цісик, 1А, 2, 4, 6, 8

вул. Валентини Федько

пров. Вишневий, 17-49

пров. Василя Стефаника

вул. Капітана Корпана

вул. Харитини Пекарчук

вул. Івана Котляревського

пров. Івана Котляревського

пров. Танковий

пров. Лесі Українки

вул. Гетьмана Полуботка

пров. Олени Теліги

вул. Цегельна

пров. Будівельний

вул. Вадима Пугачова, 6, 6А, 6Д

пров. Сінний

тупик Проточний

вул. Зарічна

вул. Соні Делоне

пров. Приозерний. Містянам рекомендують зробити запас води на час проведення робіт.

Після завершення ремонту централізоване водопостачання буде відновлено, проте можливе короткочасне погіршення якості води (підвищена каламутність, забарвлення). Контакти диспетчерської служби КП «Кременчукводоканал» для отримання оперативної інформації: 050-305-45-71, 067-403-97-86.

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