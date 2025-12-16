Землю на березі Дніпра під будинком родини нардепа Шаповалова хочуть здати в оренду на 49 років

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 603

Це максимально можливий термін оренди землі, передбачений законодавством України, і фактично означає довгострокове користування комунальною ділянкою майже на пів століття

Кременчуцька міськрада підготувала рішення про передачу 12 596 кв. м землі на вулиці Флотській, 10 в оренду приватному підприємству «Апілак» на 49 років — для обслуговування будинку відпочинку та будівлі охорони культурно-оздоровчого комплексу.

Орендну плату планують встановити на рівні 3% від нормативної грошової оцінки землі щороку. Також у проєкті рішення прописали, що підприємство має протягом шести місяців замовити документ на право користування ділянкою і зареєструвати право оренди у встановленому законом порядку, а після реєстрації — надати витяг із реєстру до міськради.

Строк оренди, який пропонують для цієї земельної ділянки — 49 років. Це максимально можливий термін оренди землі, передбачений законодавством України, і фактично означає довгострокове користування комунальною ділянкою майже на пів століття. Упродовж цього часу громада не зможе змінити спосіб використання землі без перегляду або розірвання договору, що на практиці суттєво обмежує можливості впливу міста на цю територію.

За даними YouControl, підприємство «Апілак» належить Ірині Мовчан — матері народного депутата Олексія Мовчана від частини Кременчука і інших громад Кременчуцького району (фракція «Слуга народу»), сестрі нардепа Юрія Шаповалова від Кременчука (фракція «За майбутнє»).

Будинок на вулиці Флотській — це база відпочинку, де проводить дозвілля сам нардеп. Будівництво об’єкта неодноразово фігурувало у матеріалах «Телеграфа» щодо забудови берега Дніпра у Кременчуці. Детальніше про це читайте ТУТ.

Востаннє питання про оренду землі під базу відпочинку розглядали у 2015 році. Тоді планувалось здати ділянку підприємству на 15 років.

Свого часу прокуратура порушила кримінальну справу щодо, ймовірно, незаконної забудови берегів Дніпра через можливе порушення правил забудови у межах прибережних захисних смуг. Та потім усе затихло — і про те, чим завершилася гучна справа, правоохоронці не відзвітували.

У 2021 році на сесії Кременчуцької міськради депутати практично без обговорення ухвалили рішення, яким дали дозвіл низці заявників на розробку технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості). Серед заявників — і ПП «Апілак»: йому дозволили розробити документацію на межі земельної ділянки площею 12817 кв. м «для експлуатації та обслуговування будинку відпочинку та будівлі охорони культурно-оздоровчого комплексу» на вулиці Флотській, 10. Простіше кажучи, таке рішення міськради фактично означало дозвіл узаконити розташування будівлі, бо ділянку під нею відмежують від цієї водозахисної смуги.