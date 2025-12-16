Мешканця Полтавського району заочно засудили за участь у боях проти ЗСУ

Суд визнав винним мешканця Полтавського району, який брав участь у бойових діях проти Збройних сил України на Донеччині. Вирок ухвалили за публічного обвинувачення Полтавської обласної прокуратури.

Чоловіка визнали винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, а також у добровільній участі громадянина України в збройних формуваннях держави-агресора.

Суд заочно призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, засудженого на 10 років позбавили права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

За даними слідства, у грудні 2022 року чоловік, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, добровільно вступив до збройного формування БАРС-14 у складі армії рф. Він служив на посаді стрілка, облаштовував блокпости, брав участь в окупації захоплених територій, а також займався евакуацією поранених і загиблих військових РФ.

У 2023 році чоловіка нагородили відзнакою окупаційних структур — «Царьградським хрестом» IV ступеня.

