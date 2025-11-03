ГО "Захист держави"
Житель Кременчуччини «зливав» росіянам інформацію про рух військових ешелонів ЗСУ

Сьогодні, 10:14 Переглядів: 477 Коментарів: 3

 

На одній із ділянок залізниці чоловік встановив камеру, аби росіяни в режимі онлайн могли спостерігати за рухом поїздів

Співробітники СБУ затримали 18-річного жителя Кременчуччини, який співпрацював із росіянами та передавав їм інформацію про рух поїздів залізницею, зокрема військових ешелонів ЗСУ. Про це повідомили у прессліжбі СБУ.

За даними слідства, чоловік шпигував за військовими ешелонами, що прямували у напрямку передової. Для цього він обладнав на перегоні «Укрзалізниці» мінікамеру з додатковим акумулятором і віддаленим доступом, що дозволяло росіянам стежити за рухом вантажних потягів та підраховувати кількість бронетехніки.

Крім того, інформатор намагався виявити позиції українських систем протиповітряної оборони у центральних регіонах і мав передати окупантам фотозвіти з геолокаціями.

Як встановила СБУ, завдання він отримував через Telegram-канали, де шукав «легкий заробіток».

Співробітники контррозвідки завчасно демонтували встановлене обладнання, задокументували дії підозрюваного і затримали його за місцем проживання. Під час обшуку у чоловіка вилучили телефон із доказами співпраці з противником.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України — несанкціоноване поширення інформації про розташування Збройних сил України в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. За вчинене правопорушення йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Розслідування здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині до 8,5 років ув'язнення засудили жінку, яка наводила та коригувала удари по області.

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: СБУ
Теги: шпигунство співпраця з росіянами СБУ
Коментарі: 3

zzzzzz:
Сьогодні, 10:25

Двб, тепер поїде тим ешелоном сам.


evil:
Сьогодні, 10:45

Казковий їбобо


zzzzzzz:
Сьогодні, 12:37

Га площу в клітку і камінням закидувати як в середньовіччі. Один раз злив 10 - ки хлопців поклав

