На Полтавщині засудили інформаторку, яка допомагала росіянам завдавати удари по області

Жінка збирала та передавала російським військовим інформацію про позиції українських сил і наслідки обстрілів

На Полтавщині судили жінку за співпрацю із росіянами: вона допомагала противнику коригувати удари по регіону. Про це повідомили в пресслужбі Служби безпеки України.

Слідство встановило, що інформаторка збирала дані про розташування радіолокаційних станцій та мобільних вогневих груп поблизу Полтави, а тоді намагалася передати їх окупантам для обходу систем протиповітряної оборони.

Після російських атак вона об’їжджала місця «прильотів», фотографувала пошкоджені будівлі, фіксувала координати та надсилала зібрану інформацію кураторові через месенджер.

За даними слідства, жінка погодилася співпрацювати з ворогом після пошуку «легких заробітків» у Telegram-каналах. Під час обшуків у неї вилучили смартфон із доказами передачі розвідувальної інформації.

Суд визнав її винною за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України — несанкціоноване поширення відомостей про розміщення Збройних сил України, вчинене в умовах воєнного стану.

З урахуванням співпраці зі слідством суд призначив жінці 8,5 років позбавлення волі.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

