СБУ затримала киянина, який «зливав» рашистам локації сил ППО та аеродромів на Київщині та Полтавщині

Сьогодні, 13:14

У поле зору російських спецслужб чоловік потрапив, коли публікував прокремлівські коментарі в Телеграм

Служба безпеки України затримала ще одного російського агента у столиці України. На замовлення ФСБ він коригував повітряні атаки рашистів одразу по двох регіонах – Київській та Полтавській областях. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Як встановило розслідування, завданням цього фігуранта був пошук і передача координат авіаційних баз, радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів Сил оборони України.

За матеріалами справи, наведенням ворожого вогню займався завербований ФСБ киянин. У поле зору окупантів він потрапив, коли публікував прокремлівські коментарі в Телеграм. Для виконання завдань російської спецслужби зловмисник на власному авто об’їжджав місцевість і позначав на гугл-картах розташування оборонних об’єктів.

Він також фіксував напрямки та кількість вильотів бойової авіації ЗСУ через повітряний простір обох регіонів. Після розвідувальних вилазок він формував «звіт» і направляв його кураторові у вигляді скріншотів електронних карт з координатами об’єктів та власними коментарями.

Співробітники СБУ затримали агента «на гарячому» під час проведення дорозвідки поблизу однієї з локацій. На місці події у фігуранта вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

