СБУ затримала подружжя з Полтави, які ставили «відеопастки» у багатоповерхівках для ударів по Києву

Служба безпеки України викрила й затримала двох агентів ФСБ, які коригували удари по столиці. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

За даними слідства, 22-річний полтавець та його 19-річна дружина встановлювали приховані 4G-камери у багатоповерхівках на Київщині та Чернігівщині. Таким чином росіяни планували відстежувати роботу української ППО та наслідки ракетно-дронових атак у режимі онлайн.

Агенти орендували квартири поблизу військових об’єктів і залізничних вузлів, куди завозили апаратуру. Частину «відеопасток» вони облаштували біля магістральних колій та станцій «Укрзалізниці».

Контррозвідка СБУ зафіксувала їхні дії та затримала зловмисників «на гарячому» — під час встановлення камери у квартирі неподалік оборонного об’єкта.

Подружжю повідомили про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Вони перебувають під вартою без права застави. Згідно із законом, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

