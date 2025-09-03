СБУ затримала 18-річного агента РФ, який коригував дронові атаки по Полтавщині

Сьогодні, 10:06 Переглядів: 357

Контррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала 18-річного студента технічного коледжу з Полтавщини, який працював на російські спецслужби. Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, його завданням було виявлення оперативних летовищ Сил оборони та позицій ППО у Полтавській, Черкаській і Кіровоградській областях. Юнак передавав координати росіянам для підготовки нових повітряних атак.

Агент потрапив у поле зору спецслужб РФ через пошук «легких заробітків» у Телеграм-каналах. Він подорожував регіонами, приховано фотографував потенційні цілі та фіксував наслідки обстрілів.

У разі виявлення авіаційного об’єкта хлопець планував встановлювати навколо нього «маячки» з віддаленим доступом, аби росіяни могли коригувати удари.

СБУ затримала агента до того, як він встиг встановити шпигунське обладнання. Під час обшуків у нього вилучили смартфон із листуванням із куратором та мінікамери для коригування атак.

Як повідомили у пресслужбі прокуратури Полтавщини, після вербування студент придбав, активував та надіслав до Росії через інші держави понад 260 sim-карт мобільних операторів України. У подальшому близько двох десятків sim-карт слідчі виявили серед уламків ударних БпЛА в ході фіксування наслідків ворожих атак на території України.

Фігуранту повідомили про підозру за ч.2 ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою без права внесення застави.

Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у липні СБУ також затримала неповнолітнього студента, який коригував ракетні удари на Полтавщині.