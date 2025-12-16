Олена Шуляк
Кременчук, Воїни світла, Війна

«Був дуже людиною сміливою». У Кременчуці попрощались з військовим Олександром Ченцовим

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 1

У воїна залишились батьки і дружина

16 грудня у Кременчуці попрощались з 25-річним військовослужбовцем Олександром Ченцовим. Солдат служив у лавах Збройних сил України 6 років, брав участь в антитерористичній операції (АТО) та операції об’єднаних сил (ООС), розповідає його побратим Антон.

 

— Ми були в одному дивізіоні, але в різних підрозділах, втім службу проводили разом, їздили в райони, в ООС, виконували завдання, там ходили в наряди. Був дуже людиною сміливою, дуже любив займатися спортом, на все йшов з ентузіазмом, — каже Антон.

Командир підрозділу, де служив Олександр, з позивним «Явір» згадує військового: 

 

— Роботу любив, Ми один з тих перших екіпажів, які працювали. Працювали вдало, багато уражень було. Займався роботою, йому подобалось. Займались також з ним виховним процесом. У хорошому плані мається на увазі. Після того, як закінчиться війна, хотів бізнес відкрити, — каже «Явір».

Кременчуцький підприємець Микола Корецький каже, що загиблий був його родичем.

 

— Цей хлопчик зовсім юний, йому тільки 25 років. Він загинув. Нині батько загиблого Олександра Едуард Ченцов також на передовій, на Покровському напрямку, захищає нашу рідну неньку Україну. Тому висловлюю пошану, дяку, велику вдячність цьому роду, що він захищає нашу неньку Україну від загарбників, — каже Корецький. 

Олександр загинув 4 грудня 2025 року під час перебування у відрядженні в Дніпропетровській області. У воїна залишились батьки і дружина. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі похвали військовослужбовця на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.

Автор: Телеграф
Теги: поховання
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

