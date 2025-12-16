«Був дуже людиною сміливою». У Кременчуці попрощались з військовим Олександром Ченцовим

16 грудня у Кременчуці попрощались з 25-річним військовослужбовцем Олександром Ченцовим. Солдат служив у лавах Збройних сил України 6 років, брав участь в антитерористичній операції (АТО) та операції об’єднаних сил (ООС), розповідає його побратим Антон.
Командир підрозділу, де служив Олександр, з позивним «Явір» згадує військового:
— Роботу любив, Ми один з тих перших екіпажів, які працювали. Працювали вдало, багато уражень було. Займався роботою, йому подобалось. Займались також з ним виховним процесом. У хорошому плані мається на увазі. Після того, як закінчиться війна, хотів бізнес відкрити, — каже «Явір».
Кременчуцький підприємець Микола Корецький каже, що загиблий був його родичем.
Олександр загинув 4 грудня 2025 року під час перебування у відрядженні в Дніпропетровській області. У воїна залишились батьки і дружина. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі похвали військовослужбовця на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.