Мін’юст хоче конфіскувати російську частку в ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» — це 25% акцій

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 191

Мін’юст подав позов до Вищого антикорупційного суду про застосування санкції до опосередкованого власника чверті акцій КВБЗ російського бізнесмена Гамзалова

Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду про застосування санкції до опосередкованого власника активів ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» російського бізнесмена Станіслава Гамзалова. Йдеться про стягнення в дохід держави 25% акцій ПАТ «КВБЗ». Про це учора, 15 грудня, повідомила пресслужба Міністерства юстиції.

— Гамзалов С. Д. є російським підприємцем, власником низки російських підприємств, що здійснюють матеріально-технічне забезпечення російської федерації у її збройній агресії проти України. Зокрема, ними здійснюється постачання товарів для підприємств, задіяних у військово-промисловому комплексі рф, — йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Центрі протидії корупції, бізнесмен Гамзалов контролює підприємства, що постачають продукцію компаніям, пов’язаним із військово-промисловим комплексом Росії, та сплачують сотні мільйонів рублів до бюджету держави-агресорки. Зокрема, російська компанія Гамзалова АТ «ЭНА» виготовляє насоси для суднобудівної галузі та ядерної енергетики.

Серед клієнтів цієї компанії:

АТ «ВО «Севмаш» — єдине російське підприємство, що будує атомні підводні човни;

ПАТ СЗ «Северная верфь» — будує військові кораблі та судна тилового забезпечення для ВМФ РФ;

АТ «Адмиралтейские верфи» — отримало нагороду від Міноборони РФ за виконання оборонного замовлення.

Нагадаємо, у жовтні ми писали, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на пошук управителя для 25% статутного капіталу ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод». Ця частка належала компанії Capital Management GmbH, а її номінальна вартість — 21,5 млн грн.

Управителя шукають для частки російського акціонера Станіслава Гамзалова, яку влітку 2022 року передали АРМА. 25% статутного капіталу заводу становить понад 21,50 млн грн. Тоді ж наглядову раду КВБЗ покинув представник російського акціонера Вадим Дузік.

Ці акції у 2012 році придбала підконтрольна Гамзалову австрійська компанія OW Capital Management. Вони були заарештовані у травні 2022 року в межах кримінального провадження про виведення 192,9 млн грн до Росії через низку збиткових контрактів. Торік АРМА вже шукала управителя.

У січні 2023 року з’явилася інформація, що на 25% Крюківського вагонзаводу претендує Укрзалізниця.

Конкурс на пошук управителя АРМА вже оголошували цьогоріч наприкінці травня.