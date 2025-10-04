АРМА продовжує пошук управителя для 25% акцій Крюківського вагонзаводу

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 84

Варітсть активів — 21,5 млн грн, подати заявку можна до 8 жовтня

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на пошук управителя для 25% статутного капіталу ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (КВБЗ). Ця частка належала компанії Capital Management GmbH, а її номінальна вартість — 21,5 млн грн.

Хто може стати управителем

В АРМА зазначають, що долучитися до конкурсу можуть юридичні особи або фізичні особи-підприємці, зареєстровані в установленому законодавством порядку суб’єктами підприємницької діяльності (стаття 1033 Цивільного кодексу України).

Як взяти участь у конкурс

Пропозиції від охочих управляти арештованою часткою КВБЗ приймають у довільній формі до 15.00 8 жовтня 2025 року:

у вигляді електронного документу з накладанням кваліфікованого електронного підпису на офіційну електронну адресу АРМА info@arma.gov.ua;

у паперовому вигляді надіслати листом на поштову адресу: вул. Бориса Грінченка, 1, м. Київ, 01001;

у паперовому вигляді залишити у скриньці на вході в приміщення центрального апарату АРМА за адресою: вул. Бориса Грінченка, 1, м. Київ, 01001.

Детальніше про участь у конкурсі можна дізнатися за посиланням.

Що відомо про пошук управителя для 25% акцій КВБЗ

Управителя шукають для частки російського акціонера Станіслава Гамзалова, яку влітку 2022 року передали АРМА. 25% статутного капіталу заводу становить понад 21,50 млн грн. Тоді ж наглядову раду КВБЗ покинув представник російського акціонера Вадим Дузік.

Ці акції у 2012 році придбала підконтрольна Гамзалову австрійська компанія OW Capital Management. Вони були заарештовані у травні 2022 року в межах кримінального провадження про виведення 192,9 млн грн до Росії через низку збиткових контрактів. Торік АРМА вже шукала управителя.

У січні 2023 року з'явилася інформація, що на 25% Крюківського вагонозаводу претендує Укрзалізниця.

Конкурс на пошук управителя АРМА вже оголошували цьогоріч наприкінці травня.