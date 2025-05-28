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АРМА шукає управителя для частки в Крюківському вагонобудівному заводі: конкурс триває до 4 червня

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 349

 Йдеться про частку вартістю понад 21 млн грн, яка належала іноземній компанії

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на пошук управителя для 25% статутного капіталу ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (КВБЗ). Ця частка належала компанії Capital Management GmbH, а її номінальна вартість — 21,5 млн грн.

Пропозиції від охочих управляти арештованою часткою КВБЗ приймаються через систему Prozorro до 4 червня 2025 року. До участі допускаються компанії з відповідним досвідом у сфері управління активами.

АРМА підкреслює: стратегічно важливі підприємства мають залишатися під ефективним і прозорим управлінням, щоб приносити користь державі навіть у статусі арештованих активів.

Йдеться про частку російського акціонера Станіслава Гамзалова, яку влітку 2022 року передали АРМА. 25% статутного капіталу заводу становить понад 21,50 млн грн. Тоді ж наглядову раду КВБЗ покинув представник російського акціонера Вадим Дузік.

Ці акції у 2012 році придбала підконтрольна Гамзалову австрійська компанія OW Capital Management. Вони були заарештовані у травні 2022 року в межах кримінального провадження про виведення 192,9 млн грн до Росії через низку збиткових контрактів. Торік АРМА вже шукала управителя.

У січні 2023 року з'явилася інформація, що на 25% Крюківського вагонозаводу претендує Укрзалізниця.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: КВБЗ АРМА вагонзавод
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