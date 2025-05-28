Алкоголь, наркотики та відсутність прав: три нетверезі водії за ніч у Кременчуці
Сьогодні, 12:29
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Патрульні склали серію адмінматеріалів за порушення ПДР і керування в стані сп’яніння
Увечері 27 травня на вулицях Кременчука патрульні виявили одразу трьох водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння. Усі троє — без права керування. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.
- Вулиця Київська (близько 20.00):
Інспектори зупинили автомобіль, водій якого мав ознаки алкогольного сп’яніння. Як з’ясувалося, чоловік позбавлений права керування за рішенням суду. Результат огляду — позитивний.
Складено:
протокол за ч.5 ст.126 КУпАП (керування особою, позбавленою права керування);
протокол за ч.2 ст.130 КУпАП (керування в стані сп’яніння повторно);
постанова за ч.1 ст.126 КУпАП (відсутність документів).
- Вулиця Європейська (близько 21.00):
Зупинений ВАЗ 21063. Водій мав ознаки наркотичного сп’яніння, але від проходження огляду відмовився.
Склали:
протокол за ч.2 ст.130 КУпАП (відмова від огляду повторно);
протокол за ч.5 ст.126 КУпАП;
постанова за ч.1 ст.126 КУпАП.
- Проспект Лесі Українки (близько 23:00):
31-річна водійка Nissan Almera також керувала у стані алкогольного сп’яніння. Висновок лікаря-нарколога — позитивний.
Склали протокол за ч.1 ст.130 КУпАП.
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