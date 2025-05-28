Алкоголь, наркотики та відсутність прав: три нетверезі водії за ніч у Кременчуці

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 108

Патрульні склали серію адмінматеріалів за порушення ПДР і керування в стані сп’яніння

Увечері 27 травня на вулицях Кременчука патрульні виявили одразу трьох водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння. Усі троє — без права керування. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції. Вулиця Київська (близько 20.00):

Інспектори зупинили автомобіль, водій якого мав ознаки алкогольного сп’яніння. Як з’ясувалося, чоловік позбавлений права керування за рішенням суду. Результат огляду — позитивний.

Складено:

протокол за ч.5 ст.126 КУпАП (керування особою, позбавленою права керування);

протокол за ч.2 ст.130 КУпАП (керування в стані сп’яніння повторно);

постанова за ч.1 ст.126 КУпАП (відсутність документів). Вулиця Європейська (близько 21.00):

Зупинений ВАЗ 21063. Водій мав ознаки наркотичного сп’яніння, але від проходження огляду відмовився.

Склали:

протокол за ч.2 ст.130 КУпАП (відмова від огляду повторно);

протокол за ч.5 ст.126 КУпАП;

постанова за ч.1 ст.126 КУпАП. Проспект Лесі Українки (близько 23:00):

31-річна водійка Nissan Almera також керувала у стані алкогольного сп’яніння. Висновок лікаря-нарколога — позитивний.

Склали протокол за ч.1 ст.130 КУпАП. Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці патрульні зупинили водія «під кайфом» і той для перевірки надав чуже посвідчення.



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