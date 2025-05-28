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Алкоголь, наркотики та відсутність прав: три нетверезі водії за ніч у Кременчуці

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 108

 Патрульні склали серію адмінматеріалів за порушення ПДР і керування в стані сп’яніння

Увечері 27 травня на вулицях Кременчука патрульні виявили одразу трьох водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння. Усі троє — без права керування. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.

  • Вулиця Київська (близько 20.00):
    Інспектори зупинили автомобіль, водій якого мав ознаки алкогольного сп’яніння. Як з’ясувалося, чоловік позбавлений права керування за рішенням суду. Результат огляду — позитивний.
    Складено:
    протокол за ч.5 ст.126 КУпАП (керування особою, позбавленою права керування);
    протокол за ч.2 ст.130 КУпАП (керування в стані сп’яніння повторно);
    постанова за ч.1 ст.126 КУпАП (відсутність документів).
  • Вулиця Європейська (близько 21.00):
    Зупинений ВАЗ 21063. Водій мав ознаки наркотичного сп’яніння, але від проходження огляду відмовився.
    Склали:
    протокол за ч.2 ст.130 КУпАП (відмова від огляду повторно);
    протокол за ч.5 ст.126 КУпАП;
    постанова за ч.1 ст.126 КУпАП.
  • Проспект Лесі Українки (близько 23:00):
    31-річна водійка Nissan Almera також керувала у стані алкогольного сп’яніння. Висновок лікаря-нарколога — позитивний.
    Склали протокол за ч.1 ст.130 КУпАП.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: нетверезий водій ст.130
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