У Кременчуці суд зобов’язав поліцію відкрити провадження через мобілізацію громадянина РФ

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 895 Коментарів: 2

У заяві жительки Кременчука до поліції йдеться про можливе вчинення злочинів, передбачених статтями 357 (викрадення документів), 365 (перевищення повноважень) та 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України

Автозаводський районний суд зобов’язав Кременчуцьке районне управління поліції внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою місцевої жительки, яка стверджує, що її співмешканця — громадянина РФ — незаконно мобілізували. Про це стало відомо з ухвали суду за 23 травня.

За словами заявниці, 9 квітня її співмешканця затримали в Кременчуці представники поліції і територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) без складання відповідного протоколу. Чоловік повідомив, що є громадянином РФ і не має українського громадянства, однак ці пояснення проігнорували, вилучили паспорт РФ та направили його до навчального центру у Полтаві. Там йому надали військове звання солдат, йдеться в ухвалі зі слів жінки.

У заяві жительки Кременчука до поліції йдеться про можливе вчинення злочинів, передбачених статтями 357 (викрадення документів), 365 (перевищення повноважень) та 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

На підтвердження надано копію російського паспорта та відповідь Державної міграційної служби, у якій зазначено, що мобілізований не має українського громадянства, є уродженцем Туви.

Як вказано в ухвалі, поліція не внесла ці дані заявниці до ЄРДР упродовж 24 годин, як цього вимагає закон. Тож суд визнав це бездіяльністю та зобов’язав правоохоронців внести відомості до реєстру.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці стався напад на військовослужбовців ТЦК. Поліція встановила особи щонайменше трьох ймовірних нападників.