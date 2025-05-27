Напад на військовослужбовців ТЦК у Кременчуці: вже встановили особи трьох кременчужан — суд обиратиме їм запобіжний захід

Учора, 26 травня, «Кременчуцький Телеграф» повідомляв, що в неділю, 25 травня, у Кременчуці стався конфлікт між цивільними чоловіками та військовослужбовцями ТЦК, які проводили заходи з оповіщення, у результаті якого чоловіки побили автівку ТЦК.

За повідомленням Полтавського обласного ТЦК та СП, на військовослужбовців ТЦК напали семеро чоловіків. Нападники застосували перцевий балончик та травматичний пістолет. Протягом доби особи двох нападників встановили — їх затримали та взяли під варту. ТЦК направило звернення до поліції, щоб відносно нападників порушили кримінальне провадження за ст. 114-1 і 121 Кримінального кодексу України.

Учора в соцмережах опублікували відео з місця події. На ньому не видно сімох заявлених нападників і не чутно пострілів.

«Кременчуцький Телеграф» звернувся за коментарем щодо цього до начальника служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна.

— Оприлюднене у соцмережах відео — це лише середина інциденту. Там немає його початку та закінчення. Й тому воно не надає повної картини, — зауважив він.

Роман Істомін каже, що інцидент почався з того, що група оповіщення у складі трьох військовослужбовців ТЦК та поліцейського підійшли до автівки, в якій перебували двоє чоловіків, для перевірки їхніх документів. Виявилося, що обидва знаходяться у розшуку через не оновлення своїх військово-облікових даних. На пропозицію проїхати до ТЦК для їх оновлення вони відмовилися виходити з автомобіля, почали погрожувати військовим та комусь телефонувати. Невдовзі до автівки під’їхав велосипедист і з близької відстані почав знімати конфлікт на відео. На зауваження поліцейського, що знімати військовослужбовців під час воєнного стану заборонено, він не реагував, продовжував це робити та почав кликати військових до себе.

— Коли військовослужбовці рушили до нього, він вилаявся на них і почав тікати на велосипеді. Його вирішили наздогнати і двоє військових поїхали за ним на своєму автомобілі. Його ніхто не збивав — навіть на відео видно що автівка метрів за 20 стоїть. Його не били і навіть не тримали — це також добре видно на оприлюдненому відео. Навіть із велосипедом йому допомогли, акуратно переклали, а він потім розбив машину, — пояснив Роман Істомін.

Далі він прокоментував те, що відображено на розповсюдженому відеоролику — двоє молодих чоловіків підбігли до військових та почали сутичку. Велосипедист в цей час дістав перцевий балончик, яким приснув в обличчя військовому, та телескопічною палицею почав бити по лобовому склу їхньої автівки.

— Військовослужбовці розповіли мені, що побачили у цей момент, як до місця конфлікту біжать ще двоє чоловіків на допомогу цим трьом. То ж вони вирішили не розширювати конфлікт, а повернутися до першої автівки, де залишився поліцейський та військовослужбовиця ТЦК. Вони сіли в машину та поїхали до них. Це ви все бачили на відео, — розповів Роман Істомін.

Він додав, що чи то ті двоє нападників, що потрапили на відео, чи то інші двоє молодиків, після цього інциденту проїхали повз автівки групи оповіщення і здійснили у їх напрямку два постріли.

— Чи то були травмати, чи пневмати, мені невідомо. Зі слів військовослужбовців, нібито, травмати. А може і бойова зброя, — зауважив речник обласного ТЦК.

Далі він розповів, що на місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала вчинення злочину.

— Тобто загалом порушників було сім, про що і написали на сторінці обласного ТЦК. Двоє в автівці, велосипедист, двоє нападників та двоє, що поспішали до них «на підмогу». Можливо, що нападники й не пов’язані з двома чоловіками в автівці. Але поки що це розцінюємо як один інцидент і повідомили поліцію та СБУ саме про сімох осіб. То вже поліція має встановити роль кожного із них, з чого стріляли, чи пов’язані вони між собою та інші обставини, — заявив Роман Істомін.

За його словами поліцію та СБУ повідомили про кримінальне правопорушення за статтями 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період — від 5 до 8 років позбавленням волі) та 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження — від 5 до 8 років позбавленням волі) Кримінального кодексу України.

— Знаю, що протягом доби поліція затримала двох нападників. Наскільки мені відомо, вже затримали третього, а по першим двом сьогодні буде суд щодо обрання їм запобіжного заходу. Щодо інших учасників нападу нічого сказати не можу — поліція продовжує слідчі дії. У свою чергу перешкоджання діяльності встановлюватиме СБУ. Сподіваюся, що за напад на військовослужбовців під час виконання службових обов’язків кожен отримає максимальний термін ув’язнення, — резюмував речник Полтавського ОТЦК.

Наше видання поцікавилося у пресофіцерки Кременчуцького районного управління поліції Анни Васенко щодо кримінальних справ та обрання запобіжного заходу нападникам.

— Є кримінальне провадження. Наразі тривають слідчі дії. У рамках слідства будуть встановлені усі деталі та обставини. Я не можу коментувати деталі слідства, — пояснила Анна Васенко.