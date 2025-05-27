Напад на військовослужбовців ТЦК у Кременчуці: вже встановили особи трьох кременчужан — суд обиратиме їм запобіжний захід

У ТЦК стверджують, що чоловіки двічі стріляли в автівку військових і їх було більше, ніж на розповсюдженому в соцмережах відео
Учора, 26 травня, «Кременчуцький Телеграф» повідомляв, що в неділю, 25 травня, у Кременчуці стався конфлікт між цивільними чоловіками та військовослужбовцями ТЦК, які проводили заходи з оповіщення, у результаті якого чоловіки побили автівку ТЦК.
За повідомленням Полтавського обласного ТЦК та СП, на військовослужбовців ТЦК напали семеро чоловіків. Нападники застосували перцевий балончик та травматичний пістолет. Протягом доби особи двох нападників встановили — їх затримали та взяли під варту. ТЦК направило звернення до поліції, щоб відносно нападників порушили кримінальне провадження за ст. 114-1 і 121 Кримінального кодексу України.
Учора в соцмережах опублікували відео з місця події. На ньому не видно сімох заявлених нападників і не чутно пострілів.
«Кременчуцький Телеграф» звернувся за коментарем щодо цього до начальника служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна.
Роман Істомін каже, що інцидент почався з того, що група оповіщення у складі трьох військовослужбовців ТЦК та поліцейського підійшли до автівки, в якій перебували двоє чоловіків, для перевірки їхніх документів. Виявилося, що обидва знаходяться у розшуку через не оновлення своїх військово-облікових даних. На пропозицію проїхати до ТЦК для їх оновлення вони відмовилися виходити з автомобіля, почали погрожувати військовим та комусь телефонувати. Невдовзі до автівки під’їхав велосипедист і з близької відстані почав знімати конфлікт на відео. На зауваження поліцейського, що знімати військовослужбовців під час воєнного стану заборонено, він не реагував, продовжував це робити та почав кликати військових до себе.
Далі він прокоментував те, що відображено на розповсюдженому відеоролику — двоє молодих чоловіків підбігли до військових та почали сутичку. Велосипедист в цей час дістав перцевий балончик, яким приснув в обличчя військовому, та телескопічною палицею почав бити по лобовому склу їхньої автівки.
Він додав, що чи то ті двоє нападників, що потрапили на відео, чи то інші двоє молодиків, після цього інциденту проїхали повз автівки групи оповіщення і здійснили у їх напрямку два постріли.
Далі він розповів, що на місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала вчинення злочину.
За його словами поліцію та СБУ повідомили про кримінальне правопорушення за статтями 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період — від 5 до 8 років позбавленням волі) та 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження — від 5 до 8 років позбавленням волі) Кримінального кодексу України.
Наше видання поцікавилося у пресофіцерки Кременчуцького районного управління поліції Анни Васенко щодо кримінальних справ та обрання запобіжного заходу нападникам.
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