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Як розпізнати шахраїв та не стати їхньою жертвою — відділ протидії кіберзлочинам в Полтавській області

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 70

 

Ніколи не повідомляйте стороннім особам свої банківські або особисті дані

У сучасному світі шахраї постійно вигадують нові способи ошукати громадян. Вони майстерно адаптуються до новітніх технологій, змінюють свої підходи та активно використовують психологічні трюки. Під виглядом банківських працівників, поліцейських чи представників державних органів зловмисники намагаються викликати довіру, щоб отримати особисті дані або змусити людину перевести гроші.

Про це попереджають правоохоронці з відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області та надають поради, як не стати жертвою шахраїв.

Особливо небезпечними є ситуації, коли аферисти посилаються на термінові обставини: нібито аварію, акцію, загрозу родичу або блокування банківського рахунку. Їхня мета — спровокувати емоції: страх, паніку або співчуття, щоб людина діяла на автоматі, не перевіряючи інформацію.

Що варто знати, аби не потрапити в пастку

Уважність — ключ до безпеки. Перший крок до захисту — вміння розпізнавати ознаки шахрайства. Ось кілька поширених сценаріїв, які варто знати:

  • Телефонні дзвінки від «банку», під час яких вас просять назвати CVV-код, пароль або коди з SMS.
  • Повідомлення у месенджерах з проханням «перекинути гроші», нібито від знайомих.
  • Листи на електронну пошту або фейкові сайти, які імітують державні сервіси чи акції.
  • Пропозиції допомоги, які починаються з фрази «ми з поліції/держслужби, потрібно уточнити дані…».

Як захистити себе:

  • Ніколи не повідомляйте стороннім особам свої банківські або особисті дані.
  • У разі сумнівів — не поспішайте! Завжди перевіряйте інформацію самостійно, зателефонувавши до установи або особи, яка нібито звернулась до вас.
  • Проведіть профілактичну бесіду з близькими, особливо з людьми похилого віку — вони найчастіше стають мішенню.
  • Якщо ситуація здається терміновою — саме тоді потрібно спинитись і подумати: а чи не маніпуляція це?

Пам’ятайте: знання — це захист

Чим більше ви знаєте про методи шахраїв, тим менше шансів потрапити на їхній гачок. Розповідайте про ризики своїм друзям і родичам — так ви допомагаєте зробити суспільство безпечнішим.

Корисні ресурси:

— Залишайтесь пильними та обізнаними. Безпека починається з вас, — заявив керівник відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Олександр Лазар.

Нагадаємо, сьогодні 43-річна жінка Гоголівської громади, що в Миргородському районі, стала жертвою шахраїв. Вона знайшла оголошення про продаж деревини, зв’язалася з невідомим продавцем і погодилася на передоплату. Після того як перерахувала 3500 грн — «продавець» перестав виходити на зв’язок.

А нещодавно ми писали, що за одну добу шахраї ошукали мешканців Полтавщини на понад 175 тисяч гривень. Зловмисники діяли за стандартними схемами — представлялися працівниками банків, пропонували отримати фінансову допомогу, продавали неіснуючий товар. 

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини шахрайство шахраї поради кіберзлочин
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