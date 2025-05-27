Футбольний клуб «Кремінь» залишився без головного тренера

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 224

Наставник футбольного клубу «Кремінь» Ігор Климовський залишив посаду головного тренера «Кремінь» після завершення свого контракту з клубом. Про це повідомив кореспондент сайту «Український футбол» Дмитро Вєнков у своєму телеграм-каналі «Dmytro Vienkov». Дане рішення було ухвалене після розмови фахівця з керівництвом. Нині Климовський перебуває у пошуку нового місця роботи.

Нагадаємо, що Климовський прийняв «Кремінь» у вересні 2023 року. На чолі команди він провів 43 матчі (сім перемог, 11 нічиїх, 25 поразок). У цьому сезоні «Кремінь» посів останнє 9 місце в групі «Вибування» Першої ліги з 14 заліковими балами після 23 проведених матчів. Команда за один тур до фінішу сезону оформила виліт до Другої ліги.