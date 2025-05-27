У поліції Полтавщини помічником начальника у сфері ветеранської політики призначили офіцера, який отримав поранення на фронті

Бойовий шлях майора поліції Вячеслава Ясько пролягав через Лисичанськ, Сіверськодонецьк, Бахмут, Часів Яр та Торецьк
Начальник поліції Полтавської області офіційно представив особовому складу новопризначеного помічника з питань ветеранської політики. Координувати цей напрям у Полтавській області буде майор поліції Вячеслав Ясько. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Полтавщини.
Його бойовий шлях пролягав через Лисичанськ, Сіверськодонецьк (до 2024 — Сє́вєродоне́цьк), Бахмут, Часів Яр та Торецьк. Служив у батальйоні поліції особливого призначення «Полтава», у зведеному штурмовому батальйоні «Еней» та в Об’єднаній штурмовій бригаді «Лють». У липні 2024 року, під час виконання бойового завдання, отримав важке поранення.
Майор Ясько відзначений низкою відомчих нагород, зокрема:
На новій посаді Вячеслав Ясько опікуватиметься підтримкою ветеранів, поранених та учасників бойових дій — допомагатиме з адаптацією до мирного життя, доступом до медичних і психологічних послуг, а також налагоджуватиме співпрацю між поліцією та ветеранськими організаціями.
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