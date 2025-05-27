У поліції Полтавщини помічником начальника у сфері ветеранської політики призначили офіцера, який отримав поранення на фронті

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 151

Начальник поліції Полтавської області офіційно представив особовому складу новопризначеного помічника з питань ветеранської політики. Координувати цей напрям у Полтавській області буде майор поліції Вячеслав Ясько. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Полтавщини.

Його бойовий шлях пролягав через Лисичанськ, Сіверськодонецьк (до 2024 — Сє́вєродоне́цьк), Бахмут, Часів Яр та Торецьк. Служив у батальйоні поліції особливого призначення «Полтава», у зведеному штурмовому батальйоні «Еней» та в Об’єднаній штурмовій бригаді «Лють». У липні 2024 року, під час виконання бойового завдання, отримав важке поранення.

— Цей вибір не випадковий. Бо хто, як не Вячеслав, знає, що таке фронт, що таке втрати, біль і боротьба за життя? Він пройшов найгарячіші точки, ледь не втратив ногу, але вистояв. Сьогодні він повертається до служби, щоб допомогти побратимам — тим, хто, як і він, пройшов крізь пекло війни, — підкреслив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Майор Ясько відзначений низкою відомчих нагород, зокрема:

відзнакою МВС України «За відзнаку в службі» ІІ ступеня,

нагрудним знаком МВС України «За відвагу в службі»,

нагрудним знаком «Командира штурмової бригади Лють»,

відзнаками Нацполіції України.

На новій посаді Вячеслав Ясько опікуватиметься підтримкою ветеранів, поранених та учасників бойових дій — допомагатиме з адаптацією до мирного життя, доступом до медичних і психологічних послуг, а також налагоджуватиме співпрацю між поліцією та ветеранськими організаціями.

— Призначення В’ячеслава Яська — це не лише визнання його особистого бойового досвіду, а й важливий крок у розвитку ветеранського напряму в структурі МВС, — йдеться у повідомленні.





